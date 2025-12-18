नोएडा में बढ़ते कोहरे के प्रकोप पर प्रशासन अलर्ट, 50 मीटर से कम दृश्यता होने पर एक्सप्रेसवे पर रोकी जाएंगी बसें

जागरण संवाददाता, ग्रेटर नोएडा। कोहरे के कारण हो रहे सड़क हादसों को देखते हुए शासन की ओर से अहम निर्णय लिया गया है। 50 मीटर से कम दृश्यता होने पर प्रदेश के सभी एक्सप्रेसवे पर वाहनों को रोकने के आदेश दिए गए हैं।

शासन से आदेश में कहा है कि समस्त एक्सप्रेसवे प्राधिकरण (यूपीडा, यीडा), भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण व उत्तर प्रदेश राज्य राजमार्ग प्राधिकरण (उपशा) द्वारा सुनिश्चित किया जाए कि मार्ग पर 50 मीटर से कम दृश्यता होने पर सभी बसों को जनसुविधा क्षेत्रों या टोल प्लाजा के पास सुरक्षित स्थान पर रोका जाए।

बढ़ाई जाएगी पेट्रोलिंग कोहरा प्रभावित कारिडोर व दुर्घटना बाहुल्य क्षेत्रों में पेट्रोलिंग बढ़ाई जाए और किसी भी विषम परिस्थिति के लिए एम्बुलेंस, केन एवं फायरटेंडर की व्यवस्था उचित स्थानों पर सुनिश्चित की जाए। मार्ग पर पर्याप्त प्रकाश की व्यवस्था के लिए सोलर हाई मास्ट लाइट तथा एंटी फाग लाइट की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए।

मार्गों पर लेन मार्किंग, रिफ्लेक्टर-डेलीनेटर, कैट्स आई इत्यादि तथा समुचित रेट्रो रिफ्लेक्टिव साइनेज की स्थापना सुनिश्चित की जाए। सड़क के किनारे खड़े वाहनों खराब हो गए वाहनों को तत्काल हटाए जाने के लिए प्रभावी पेट्रोलिंग व क्रेन के माध्यम से निर्धारित सुरक्षित स्थल पर खड़ा कराया जाए। यमुना प्राधिकरण के एसीईओ शैलेंद्र भाटिया ने बताया कि शासन की ओर से आदेश जारी हुआ है। इसे सख्ती से पालन कराया जाएगा।