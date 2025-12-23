नोएडा में ई-बसों से पहले चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करने पर जोर, डिपो में संचालित होंगे पांच चार्जिंग स्टेशन
जागरण संवाददाता, नोएडा। जनपद में ई-बसों के संचालन से पहले तेजी से ई-चार्जिंग स्टेशन तैयार किए जा रहे हैं। नोएडा डिपो में कुल पांच ई-चार्जिंग स्टेशन संचालित किए जाएंगे। इनमें से एक का संचालन जारी है, वहीं अन्य तीन का निर्माण चल रहा है, इसके अलावा एक अन्य के लिए बजट आना बाकी है।
फिलहाल एक स्टेशन संचालित
परिवहन निगम के अधिकारियों के अनुसार उनके पास वर्तमान में कुल 305 बसें हैं, जो कि सीएनजी ईंधन से चलती हैं। वहीं दूसरी ओर नए साल से ई-बसों का संचालन शुरू होगा। इसके पहले ई-बसों के चार्जिंग सिस्टम को मजबूत करने की कवायद लगातार जारी है। इसके लिए फिलहाल एक चार्जिंग स्टेशन संचालित है।
वहीं तीन स्टेशन का निर्माण कार्य भी लगभग पूरा हो चुका है। इसके अलावा एक अन्य चार्जिंग स्टेशन भी जल्द शुरू हो जाएगा, इसके लिए मंजूरी मिल चुकी हैं, लेकिन अभी बजट आना बाकी है। बता दें, नोएडा डिपो से करीब चार ई-डबल डेकर बसों का संचालन होना है। इसके लिए जल्द बसें नोएडा डिपो को मिल जाएंगी। हाालंकि फिलहाल नोएडा डिपो के पास एक भी ई-बस नहीं हैं।
दिल्ली एनसीआर क्षेत्र का हिस्सा होने के चलते सीएनजी बसों के अलावा भविष्य में ई-बसों पर जोर देने पर काम किया जा रहा है। बता दें, यूपी रोडवेज अब दिल्ली एनसीआर क्षेत्र में ई-बसों को बढ़ाने की कवायद कर रही है। दरअसल एनसीआर क्षेत्र में वायु प्रदूषण एक बड़ी समस्या है, जिसको ध्यान में रखते हुए लगातार सुधार जारी है।
मथुरा और आगरा की बसें होती हैं चार्ज
बता दें, जनपद में मथुरा और आगरा डिपो से आने वाली ई-बसों को यहां पर चार्ज किया जाता है। प्रति एक बस को चार्ज करने के लिए अभी दो घंटे तक का वक्त लगता है। ऐसे में यदि बड़ी संख्या में यहां पर ई-बसें आती हैं तो उनके चार्चिंग की समस्या बढ़ जाएगी। इसी को ध्यान में रखते हुए इसका तेजी से विस्तार किया जा रहा है
नोएडा डिपो में वर्तमान में एक चार्जिंग स्टेशन संचालित किया जा रहा है, कुल पांच स्टेशन संचालित किए जाएंगे, इसके लिए अन्य का निर्माण कार्य जारी है।
रोहिताश कुमार, सहायक क्षेत्रीय प्रबंधक, गौतमबुद्ध नगर
