Noida Fire: नोएडा की ग्रेट वैल्यू शरणम सोसायटी में लगी भीषण आग, चारों ओर फैला धुएं का गुबार

जागरण संवाददाता, नोएडा। सेक्टर 107 स्थित ग्रेट वैल्यू शरणम सोसायटी के टीनशेड में शनिवार करीब 12 बजे भीषण आग लग गई। सूचना पर आनन-फानन में अग्निशमन विभाग की टीम मौके पर पहुंचकर आग को बुझा रही है। इस संबंध में मुख्य अग्निशमन अधिकारी प्रदीप कुमार चौबे (सीएफओ) ने बताया कि सोसायटी के बाहरी हिस्से में बने टीनशेड में आग लगने की सूचना है। टीम दो गाड़ियों से आग को बुझाने में जुटी है। जल्द ही आग पर काबू पा लिया जाएगा। फिलहाल आग लगने से किसी के हताहत की कोई खबर नहीं है और आग किस वजह से लगी अभी तक इसका पता नहीं चल सका है।

सीएफओ के मुताबिक सोसायटी के बाहरी हिस्से में अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग के टीनशेड है। इसमें आग लगी है। फायर यूनिट की तीन गाड़ी मौके पर है। आग कंट्रोल में है । आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। आग लगने का कारण पता किया जा रहा है।