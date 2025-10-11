Noida Fire: नोएडा की ग्रेट वैल्यू शरणम सोसायटी में लगी भीषण आग, चारों ओर फैला धुएं का गुबार
नोएडा के सेक्टर 107 स्थित ग्रेट वैल्यू शरणम सोसायटी में आग लगने से अफरा-तफरी मच गई। आग लगने के कारणों का पता नहीं चल पाया है, लेकिन माना जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट से लगी होगी। दमकल विभाग ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। घटना में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है, पर सोसायटी को नुकसान हुआ है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।
जागरण संवाददाता, नोएडा। सेक्टर 107 स्थित ग्रेट वैल्यू शरणम सोसायटी के टीनशेड में शनिवार करीब 12 बजे भीषण आग लग गई। सूचना पर आनन-फानन में अग्निशमन विभाग की टीम मौके पर पहुंचकर आग को बुझा रही है।
इस संबंध में मुख्य अग्निशमन अधिकारी प्रदीप कुमार चौबे (सीएफओ) ने बताया कि सोसायटी के बाहरी हिस्से में बने टीनशेड में आग लगने की सूचना है। टीम दो गाड़ियों से आग को बुझाने में जुटी है। जल्द ही आग पर काबू पा लिया जाएगा। फिलहाल आग लगने से किसी के हताहत की कोई खबर नहीं है और आग किस वजह से लगी अभी तक इसका पता नहीं चल सका है।
सीएफओ के मुताबिक सोसायटी के बाहरी हिस्से में अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग के टीनशेड है। इसमें आग लगी है। फायर यूनिट की तीन गाड़ी मौके पर है। आग कंट्रोल में है । आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। आग लगने का कारण पता किया जा रहा है।
सोसायटी रखरखाव टीम भी जुटी रही
आग लगने की सूचना पर सोसायटी की रखरखाव टीम ने भी पाइप की मदद से आग को बुझाने का प्रयास किया।
उल्लेखनीय है कि इससे पहले, बृहस्पतिवार शाम साढ़े पांच बजे ग्रेटर नोएडा के नॉलेज पार्क कोतवाली क्षेत्र के कौशल्या रेजिडेंसी के पास एक चती बस में अचानक आग लग गई। चालक ने कूदकर अपनी जान बचाई।
साथ ही स्थानीय लोगों की मदद से 10 मिनट में ही आग पर काबू पा लिया। एफएसओ विनोद कुमार पांडेय ने बताया कि घटना में कोई हताहत नहीं हुआ है। प्रारंभिक जांच में यह पता चला है कि बस की बैटरी में शार्ट सर्किट के कारण आग लग गई थी। समय रहते आग पर काबू पा लिया गया था।
