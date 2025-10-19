Language
    त्योहार पर महंगे टिकट का झटका, बस का किराया 5 गुना बढ़ा; नोएडा से कानपुर-लखनऊ के लिए ले रहे 5000 रुपये

    By Ranjeet Mishra Edited By: Abhishek Tiwari
    Updated: Sun, 19 Oct 2025 11:42 AM (IST)

    नोएडा से त्योहार पर घर जाने वालों के लिए बुरी खबर है। बसों के किराए में 5 गुना तक की वृद्धि हुई है, जिससे यात्रियों की जेब पर भारी असर पड़ेगा। प्राइवेट बस ऑपरेटरों द्वारा किराए में मनमानी वृद्धि की जा रही है, क्योंकि इस पर सरकार का कोई नियंत्रण नहीं है। यात्रियों ने सरकार से हस्तक्षेप करने की मांग की है।

    दीपावली पर घर लौटने के लिए परीचौक बस स्टैंड पर यात्रियों की भीड़भाड़। जागरण

    रंजीत मिश्रा, ग्रेटर नोएडा। दीपावली के त्योहार पर नोएडा से कानपुर व लखनऊ जाना अब आम दिनों से कहीं ज्यादा महंगा हो गया है। जहां सामान्य दिनों में स्लीपर बसों का टिकट 700 से 800 रुपये में आसानी से मिल जाता था, वहीं इस बार दीपावली, गोवर्धन पूजा व भैया दूज के अवसर पर किराया चार से पांच गुना बढ़कर 4000 से 5000 रुपये के पार पहुंच गया है। ट्रेन पूरी तरह फुल होने के कारण लाखों प्रवासी मजदूरों व कर्मचारियों को बसों पर निर्भर होना पड़ रहा है, जिससे जेब पर भारी बोझ पड़ रहा है।

    टिकट महंगे होने के बावजूद उपलब्धता कम होने से यात्रियों को घंटों इंतजार व मारामारी का सामना करना पड़ रहा है। ग्रेटर नोएडा के परीचौक बस स्टैंड पर पहुंचे यात्रियों का कहना है कि इस बार घर जाने का सपना टूटने की कगार पर है। कानपुर के रहने वाले रामू ने बताया कि मैं फैक्ट्री में काम करता हूं।

    आम दिनों में 750 रुपये में कानपुर पहुंच जाता था, लेकिन आज स्लीपर बस वाले 4800 रुपये मांग रहे हैं। इसी तरह लखनऊ जाने वाले विवेक का कहना है कि तीन बच्चों समेत जाना है, प्रति टिकट 4200 से 4500 रुपये का मिल रहा है। 

    साधारण बसों में भी किराया 2000 रुपये हो गया है, ऊपर से भीड़ ऐसी कि सांस लेना मुश्किल। रोडवेज की साधारण बसों में किराया नियत है, लेकिन भीड़ के कारण महिलाओं व बच्चों को परेशानी हो रही है। ट्रेनें 100 प्रतिशत बुक हैं, रेलवे ने स्पेशल ट्रेनें चलाईं, लेकिन अपर्याप्त हैं। 200 से ज्यादा बसें रोजाना कानपुर-लखनऊ रूट पर चल रही हैं, फिर भी डिमांड पूरी नहीं हो पा रही। अगले तीन दिनों तक यही स्थिति रहेगी। नोएडा से रोजाना 5000 से अधिक यात्री कानपुर-लखनऊ जाते हैं, लेकिन त्योहार पर यह संख्या दोगुनी हो जाती है।

    ग्रेटर नोएडा डिपो के एआरएम अनिल शर्मा का कहना है कि यात्रियों की सुविधा के लिए हमारी सभी 117 बसें आन रोड है। यात्रियों को बेहतर बस सेवा देने का हमारा प्रयास है। कहीं कोई दिक्कत हो तो यात्री डिपो में संपर्क कर सकते हैं।