नोएडा के सेक्टर-16 में किसानों का हल्ला-बोल, प्रदर्शन के बाद मुख्य अभियंता कार्यालय पर महापंचायत; ये हैं प्रमुख मांगें

जागरण संवाददाता, नोएडा। नोएडा में डूब क्षेत्र में विद्युत कनेक्शन नहीं होने पर दर्जनों कॉलोनियां अंधेरे में हैं। सोमवार को भारतीय किसान परिषद के बैनर तले 81 गांवों के किसान और कॉलोनीवाासियों ने सेक्टर-16 स्थित मुख्य अभियंता कार्यालय पर धरना प्रदर्शन कर महापंचायत की।

