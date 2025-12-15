Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    नोएडा के सेक्टर-16 में किसानों का हल्ला-बोल, प्रदर्शन के बाद मुख्य अभियंता कार्यालय पर महापंचायत; ये हैं प्रमुख मांगें

    By Jagran News Edited By: Kapil Kumar
    Updated: Mon, 15 Dec 2025 04:12 PM (IST)

    नोएडा में डूब क्षेत्र में विद्युत कनेक्शन न होने से कई कॉलोनियां अंधेरे में हैं। भारतीय किसान परिषद के नेतृत्व में 81 गांवों के किसानों और निवासियों न ...और पढ़ें

    Hero Image

    भारतीय किसान परिषद के बैनर तले 81 गांवों के किसान और कॉलोनीवाासियों ने सेक्टर-16 स्थित मुख्य अभियंता कार्यालय पर धरना प्रदर्शन। जागरण

    जागरण संवाददाता, नोएडा। नोएडा में डूब क्षेत्र में विद्युत कनेक्शन नहीं होने पर दर्जनों कॉलोनियां अंधेरे में हैं। सोमवार को भारतीय किसान परिषद के बैनर तले 81 गांवों के किसान और कॉलोनीवाासियों ने सेक्टर-16 स्थित मुख्य अभियंता कार्यालय पर धरना प्रदर्शन कर महापंचायत की।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    आरोप है कि डूब क्षेत्र में विद्युत आपूर्ति के नाम पर अवैध वसूली की जा रही है। किसान मार्च निकालते हुए मुख्य अभियंता कार्यालय पहुंचे। भारी पुलिस बल मौके पर मौजूद है। किसान धरने पर बैठ गए हैं।

    नवंबर में किसानों ने सोहरखा गांव में महापंचायत करते हुए धरने की चेतावनी पहले की दी थी। परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुखबीर खलीफा ने बताया कि पुश्ता क्षेत्र में 45 से अधिक कॉलोनियां बसी हुईं हैं। घरों की रजिस्ट्री हो चुकी है लेकिन, विद्युत कनेक्शन नहीं दिया गया है।

    यह भी पढ़ें- ग्रेटर नोएडा के किसानों के लिए खुशखबरी, नए साल में मिलेंगे प्लॉट; सीईओ ने मांगे आपत्ति और सुझाव

    बताया कि 15 से 20 रुपये प्रति यूनिट की वसूली हो रही है। डूब क्षेत्र में तीन लाख से अधिक आबादी रहती है। सड़क और पानी और नाली के इंतजाम यहां किए गए हैं लेकिन, विद्युत कनेक्शन से लोगों को वंचित रखा गया है। परिषद का धरना प्रदर्शन अभी जारी है।