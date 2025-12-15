नोएडा के सेक्टर-16 में किसानों का हल्ला-बोल, प्रदर्शन के बाद मुख्य अभियंता कार्यालय पर महापंचायत; ये हैं प्रमुख मांगें
नोएडा में डूब क्षेत्र में विद्युत कनेक्शन न होने से कई कॉलोनियां अंधेरे में हैं। भारतीय किसान परिषद के नेतृत्व में 81 गांवों के किसानों और निवासियों न ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, नोएडा। नोएडा में डूब क्षेत्र में विद्युत कनेक्शन नहीं होने पर दर्जनों कॉलोनियां अंधेरे में हैं। सोमवार को भारतीय किसान परिषद के बैनर तले 81 गांवों के किसान और कॉलोनीवाासियों ने सेक्टर-16 स्थित मुख्य अभियंता कार्यालय पर धरना प्रदर्शन कर महापंचायत की।
आरोप है कि डूब क्षेत्र में विद्युत आपूर्ति के नाम पर अवैध वसूली की जा रही है। किसान मार्च निकालते हुए मुख्य अभियंता कार्यालय पहुंचे। भारी पुलिस बल मौके पर मौजूद है। किसान धरने पर बैठ गए हैं।
नवंबर में किसानों ने सोहरखा गांव में महापंचायत करते हुए धरने की चेतावनी पहले की दी थी। परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुखबीर खलीफा ने बताया कि पुश्ता क्षेत्र में 45 से अधिक कॉलोनियां बसी हुईं हैं। घरों की रजिस्ट्री हो चुकी है लेकिन, विद्युत कनेक्शन नहीं दिया गया है।
बताया कि 15 से 20 रुपये प्रति यूनिट की वसूली हो रही है। डूब क्षेत्र में तीन लाख से अधिक आबादी रहती है। सड़क और पानी और नाली के इंतजाम यहां किए गए हैं लेकिन, विद्युत कनेक्शन से लोगों को वंचित रखा गया है। परिषद का धरना प्रदर्शन अभी जारी है।
