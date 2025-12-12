Language
    नोएडा के भंगेल कम्युनिटी हेल्थ सेंटर की काला सच उजागर, हकीकत जानकर सिर पकड़ लेंगे आप!

    By Sumit Kumar Edited By: Rajesh Kumar
    Updated: Fri, 12 Dec 2025 08:03 PM (IST)

    नोएडा के भंगेल कम्युनिटी हेल्थ सेंटर में हेल्थ डिपार्टमेंट की लापरवाही सामने आई है। आंखों के स्पेशलिस्ट के रिटायर होने के बाद से ओपीडी में ताला लगा है ...और पढ़ें

    भंगेल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र से नेत्र रोग विशेषज्ञ के रिटायर होने के बाद से बंद है ओपीडी व्यवस्था। जागरण

    सुमित शिशोदिया, नोएडा। हेल्थ डिपार्टमेंट के खोखले दावे जिम्मेदार अधिकारियों पर 'दीया तले अंधेरा' की पूरी कहानी दिखाते हैं। प्रदेश के सबसे मशहूर शहर नोएडा में हालात ऐसे हैं कि आंखों की बीमारी की जांच में नंबर वन होने का दावा करने वाले डिपार्टमेंट की OPD में स्पेशलिस्ट के रिटायर होने के बाद से ताला लगा है। परेशान मरीज प्राइवेट हॉस्पिटल या दूसरे हेल्थ सेंटर पर भटकने को मजबूर हैं।

    शुक्रवार को जब दैनिक जागरण टीम ने सेक्टर 110 के भंगेल कम्युनिटी हेल्थ सेंटर का दौरा किया तो जमीनी हकीकत अधिकारियों के सामने थी। सुबह 10:30 बजे जब वे CHC पहुंचे तो मेन गेट के पास कूड़े का ढेर लगा था। अंदर भी परिसर धूल और गंदगी से अटा पड़ा था। आंखों की OPD में ताला लगा था। पता चला कि आंखों के डॉक्टर के रिटायर होने के बाद से OPD छह महीने से बंद है।

    भंगेल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में इमरजेंसी वार्ड के बाहर जमा कूड़ा। जागरण

    इसके अलावा, लैब टेक्नीशियन की पोलियो अभियान में ड्यूटी होने की वजह से एक्स-रे रूम में भी ताला लगा था। गंदगी की बात करें तो स्टाफ ने बताया कि कई महीनों से कोई सफाई वाला नहीं आया है। इसके अलावा, CHC में एंटी-रेबीज वैक्सीन की डोज़ न होने की वजह से कुत्ते के काटने के मरीज़ निराश होकर लौट रहे थे।

    पार्क में बिजली के खंभों पर खुले तार होने से करंट लगने का खतरा था। हैरानी की बात है कि क्या ज़िम्मेदार अधिकारी किसी हादसे का इंतज़ार कर रहे थे। अफ़रा-तफ़री यहीं तक सीमित नहीं थी; ज़्यादातर OPD के बाहर बिजली के बोर्ड भी टूटे हुए थे, जिससे तार खुले पड़े थे। डॉक्टर OPD में मरीज़ों की जांच करते दिखे।

    फायर फाइटिंग इक्विपमेंट बॉक्स खराब हालत में

    CHC में ज़्यादातर फायर फाइटिंग इक्विपमेंट बॉक्स इस्तेमाल करने लायक नहीं थे। कई में होज़ रील या दूसरी चीज़ें थीं। मेडिकल कॉलेज के इंटर्न नर्सिंग स्टाफ के साथ प्रिस्क्रिप्शन काउंटर पर व्यवस्था बनाए रखने में लगे हुए थे। इसके अलावा, डस्टबिन में बायोमेडिकल वेस्ट खुला पड़ा मिला, जबकि मरीज़ों के लिए लगा RO वॉटर कूलर खराब था। सबसे बड़ी हैरानी की बात यह थी कि एंटी-रेबीज वैक्सीन की डोज़ कई दिनों से नहीं आई थी। नतीजतन, कई मरीज़ों को ज़िला अस्पताल या दूसरे हेल्थ सेंटर जाने के लिए मजबूर होना पड़ा।

    मेरे दांत में बहुत दर्द था। मैं चेक-अप के लिए CHC आया था, लेकिन OPD में कोई नहीं मिला। रवि - भंगेल

    एक कुत्ते ने मेरे पैर में बुरी तरह काट लिया। CHC में रेबीज वैक्सीन नहीं है। मुझे इमरजेंसी वार्ड में टेटनस का इंजेक्शन लग गया। अब मैं कहीं और ARVI लगवाऊंगा। -अफलातून, सेक्टर 88, नोएडा

    डॉक्टरों और स्टाफ के लिए सरकार से रिक्वेस्ट की गई है। जैसे ही उनकी नियुक्ति होगी, इंतज़ाम कर दिया जाएगा। CHC भंगेल में जल्द ही एक सफ़ाई कर्मचारी भी भेजा जाएगा। सभी सेंटरों पर एंटी-रेबीज वैक्सीन भेजी जा रही है। अगर वहां नहीं मिलेगी, तो चेक किया जाएगा। -डॉ. नरेंद्र कुमार, CMO गौतम बुद्ध नगर