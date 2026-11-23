जागरण संवाददाता, नोएडा। सेक्टर-77 स्थित एक्सप्रेस जेनिथ सोसायटी में सुरक्षा और पार्किंग व्यवस्था को लेकर अब सख्ती होगी। एक दिसंबर से गलत तरीके से वाहन खड़ा करने पर 500 रुपये जुर्माना लगेगा।

बिना वैध पार्किंग स्टिकर वाले वाहनों के प्रवेश और पार्किंग पर रोक रहेगी। वहीं, वाहनों की आवाजाही नियंत्रित करने के लिए बिल्डर से आरएफआईडी आधारित बूम बैरियर लगाने की मांग की जाएगी।

सोसाइटी के 835 फ्लैटों में रहने वाले लोग सुरक्षा के साथ लंबे समय से लंबित हैंडओवर की समस्या से भी जूझ रहे हैं। रविवार को अपार्टमेंट ओनर्स एसोसिएशन (एओए) की नवनिर्वाचित कार्यकारिणी की पहली जनरल बॉडी मीटिंग (जीबीएम) सोसायटी के क्लब हाउस में आयोजित हुई।