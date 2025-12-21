नोएडा में इवेंट कंपनी का 2.10 करोड़ का सामान चुराकर बेचना था मकसद, ट्रांसपोर्टर और ड्राइवर गिरफ्तार

जागरण संवाददाता, नोएडा। इवेंट का काम करने वाली कंपनी के चार वाहनों में भरे 2.10 करोड़ रुपए के सामान काे बैंक रिकवरी वाले बताकर नाटकीय अंदाज में उड़ाने के मामले का फेज वन थाना पुलिस ने पर्दाफाश किया। कंपनी मालिक की मौत के बाद किश्त टूटने पर बैंक रिकवरी के बहाने सामान हड़पकर बेचने के लिए ट्रांसपोर्टर और चालक ने मिलकर योजना बनाई। आरोपित सामान को खपाने जाने के दौरान पुलिस के हत्थे चढ़े। आरोपितों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

इवेंट कंपनी मालिक की शिकायत पर एसीपी स्वतंत्र कुमार सिंह के नेतृत्व में फेज वन थाना पुलिस टीम आरोपितों की तलाश में जुटी थी। जांच में स्टाफ की भूमिका ही संदिग्ध मिली थी। फेज वन थाना पुलिस ने सर्विलांस से दो आरोपितों को शनिवार को पक्षी विहार अंडरपास से दबोचा। एडीसीपी नोएडा शैव्या गोयल ने बताया कि आरोपितों की पहचान अयोध्या के सातेमऊ गांव के महफूज खान व अमेठी के दुलारी नगर गांव के अखिलेश के रूप में हुई।

दोनों वर्तमान में दिल्ली महरौली के सतबडी गांव में रहते हैं। पूछताछ में पता चला है कि कंपनी प्रबंधन को महफूज खान ट्रांसपोर्ट की सुविधा मुहैया कराता है, जबकि अखिलेश कंपनी में चालक है। कंपनी मालिक कमल की मौत होने पर दोनों के मन में लालच आ गया था। दोनों सामान को हड़पकर किसी दूसरे व्यापारी को बेचने की योजना बनाई थी।

11 दिसंबर को वारदात को अंजाम दिया था। उसके बाद तीनों केंटर समेत चार वाहनों में लदे सामान को गुप्त जगह ले गए थे। चालक के माध्यम से किस्त टूटने पर बैंक रिकवरी टीम द्वारा खींच ले जाना बताया था। वह सामान को यहां से ले जाकर बेचने की फिराक में थे, लेकिन पहले ही हत्थे चढ़ गए।

यह सामान हुआ बरामद एसीपी स्वतंत्र कुमार सिंह ने बताया कि आरोपितों से 156 पैनल, 24 एलइडी सपोर्टर, पांच वायर बाक्स, एक टूल बाक्स, तीन टूल पंच, चार प्रोसेसर, 12 स्पीकर, 200 से ज्यादा लाइट, 15 पोडियम माइक आदि सामान मिला। शत प्रतिशत सामान बरामद कर लिया गया। कोर्ट के माध्यम से कंपनी प्रबंधन को वापस दिलाया जाएगा।

यह है मामला थाना प्रभारी अमित कुमार मान ने बताया कि जेपी विशटाउन सोसायटी की भावना भसीन ओसिस डेकोर एंड केटरीन सर्विस नाम से इवेंट कम केटरिंग कंपनी चलाती हैं। पति कमल की मौत होने पर वह प्रबंधन संभाल रही हैं। 11 दिसंबर को स्टाफ तीन केंटर समेत चार वाहनों में डेकोरेशन समेत केटरिंग का सामान दिल्ली लेकर जा रहा था। फेज वन थाना क्षेत्र के डीएनडी के पास कुछ लोगों ने रास्ते में जबरन केंटर रुकवाया था।