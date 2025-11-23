नोएडा के 70,000 बिजली बिल डिफॉल्टर्स को राहत, कोई ब्याज नहीं; 100% डिस्काउंट

जागरण संवाददाता, नोएडा। जिले में बिजली निगम के 70,000 से ज़्यादा डिफॉल्टर कंज्यूमर अब 1 दिसंबर से वन टाइम सेटलमेंट स्कीम (OTS) का फायदा उठा सकेंगे। इन डिफॉल्टर कंज्यूमर को पहले फेज में सरचार्ज पर 100% छूट मिलेगी, साथ ही बकाया रकम पर 25% की छूट भी मिलेगी।

वेस्टर्न पावर डिस्ट्रीब्यूशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड (PVVNL) के अधिकारियों के मुताबिक, जिले में कुल 4.5 लाख कंज्यूमर हैं। इनमें से 70,000 डिफॉल्टर कंज्यूमर पर बिजली निगम का कुल ₹370 करोड़ बकाया है। उनके लिए यह स्कीम 1 दिसंबर से शुरू की जा रही है। 70,000 डिफॉल्टर कंज्यूमर ऐसे हैं, जिन्होंने 1 अप्रैल, 2025 से एक बार भी बिल नहीं भरा है। इन 70,000 में से 11,000 डिफॉल्टर कंज्यूमर ऐसे हैं, जिन्होंने एक बार भी बिल नहीं भरा है।

इन डिफॉल्टर पर बिजली निगम का कुल ₹81 करोड़ बकाया है। बिजली निगम के अधिकारियों के मुताबिक, पहला फेज़ 1 दिसंबर से 31 दिसंबर तक चलेगा। जो कंज्यूमर रजिस्ट्रेशन के 30 दिनों के अंदर पूरा रजिस्ट्रेशन कराएंगे, उन्हें सरचार्ज मिलाकर उनके बकाया बिल पर 25% की छूट मिलेगी।

इसी तरह, दूसरा फेज़ 1 जनवरी से 31 जनवरी, 2026 तक चलेगा। जो कंज्यूमर 30 दिनों के अंदर रजिस्ट्रेशन कराएंगे, उन्हें उनके बकाया बिल पर 20% की छूट मिलेगी। इसी तरह, तीसरा और आखिरी फेज़ 1 फरवरी से 28 फरवरी, 2026 तक चलेगा। जो कंज्यूमर 30 दिनों के अंदर रजिस्ट्रेशन कराएंगे, उन्हें उनके बकाया बिल पर 15% की छूट मिलेगी।