    नोएडा में बढ़ते डेंगू के मामलों से हालात बेकाबू, सात नए मरीज मिलने से स्वास्थ्य विभाग में मचा हड़कंप

    By Sumit Kumar Edited By: Anup Tiwari
    Updated: Sat, 08 Nov 2025 12:03 PM (IST)

    नोएडा में डेंगू के मामलों में तेजी से वृद्धि हो रही है, जिससे स्थिति गंभीर हो गई है। हाल ही में सात नए मरीजों की पुष्टि हुई है, जिसके बाद स्वास्थ्य विभाग हरकत में आ गया है और स्थिति को नियंत्रित करने के लिए तत्काल कदम उठा रहा है।

    नोएडा में बढ़ते डेंगू के मामलों से मचा हड़कंप।

    जागरण संवाददाता, नोएडा। स्वास्थ्य विभाग को विभिन्न स्थानों से डेंगू के सात और मामलों की रिपोर्ट मिली है। इनमें से दो केस गैर-जनपद के हैं। सभी मरीजों की हालत स्थिर है। उनका प्राइवेट और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के चिकित्सकों से इलाज चल रहा है।

    जिला मलेरिया विभाग की अधिकारी श्रुतिकीर्ति वर्मा ने बताया कि सात नए मरीजों की रिपोर्ट मिलने के बाद जनवरी से अबतक कुल मरीजों की संख्या 626 हो गई है। दो मरीज दूसरे जनपद के हैं। वो नोएडा में किसी परिचित के पास आए थे। यहां बुखार महसूस होने पर प्राइवेट अस्पताल में जांच कराने के बाद अपने घर लौट गए।

    एंटी लार्वा दवाई के छिड़काव के निर्देश 

    उन्होंने आशा वर्कर और स्टाफ को सभी स्थानों पर एंटी लार्वा दवाई का छिड़काव करने व पानी एकत्रित वाली वस्तुओं को खाली कराने के निर्देश दिए हैं। डीएमओ के मुताबिक प्रदूषण का ग्राफ बढ़ने से फागिंग रोकी हुई है। फिलहाल किसी भी स्थान पर लार्वा न पनपे। ऐसे में सभी लोगों को सफाई और नियमों का पालन करने के लिए कहा है।