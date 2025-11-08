नोएडा में बढ़ते डेंगू के मामलों से हालात बेकाबू, सात नए मरीज मिलने से स्वास्थ्य विभाग में मचा हड़कंप

जागरण संवाददाता, नोएडा। स्वास्थ्य विभाग को विभिन्न स्थानों से डेंगू के सात और मामलों की रिपोर्ट मिली है। इनमें से दो केस गैर-जनपद के हैं। सभी मरीजों की हालत स्थिर है। उनका प्राइवेट और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के चिकित्सकों से इलाज चल रहा है।

जिला मलेरिया विभाग की अधिकारी श्रुतिकीर्ति वर्मा ने बताया कि सात नए मरीजों की रिपोर्ट मिलने के बाद जनवरी से अबतक कुल मरीजों की संख्या 626 हो गई है। दो मरीज दूसरे जनपद के हैं। वो नोएडा में किसी परिचित के पास आए थे। यहां बुखार महसूस होने पर प्राइवेट अस्पताल में जांच कराने के बाद अपने घर लौट गए।