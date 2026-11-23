कुंदन तिवारी, जागरण नोएडा। सेक्टर-91 बायोडायवर्सिटी पार्क के डियर पार्क में अब हिरणों की चहलकदमी का इंतजार है। 40 करोड़ की लागत से 30 एकड़ में विकसित हो रहे इस पार्क के सभी नौ बाड़े बनकर तैयार हैं।

वन्यजीव लाने की प्रक्रिया शुरू करने के लिए नोएडा प्राधिकरण ने कानपुर, लखनऊ और हैदराबाद के चिड़ियाघरों से संपर्क किया है।

माउस डियर होगा मुख्य आकर्षण

डियर पार्क का मुख्य आकर्षण ‘माउस डियर’ (शेवरोटिन) होगा। इसे विशेष रूप से यहां लाने की योजना है। भारत और दक्षिण-पूर्व एशिया में पाया जाने वाला यह दुनिया का सबसे छोटा खुर वाला स्तनधारी है।

माउस डियर नाम होने के बावजूद इसका चूहे या हिरण से संबंध नहीं है। यह करीब 12 इंच ऊंचा और 29 इंच लंबा होता है, जबकि इसका वजन 4 से 11 पाउंड के बीच रहता है। लाल-भूरे शरीर पर छाती के पास सफेद निशान होते हैं। यह शाकाहारी जुगाली करने वाला जीव घास, पत्तियां, जड़ें, फूल और फल खाता है। इसके पेट में गाय की तरह चार हिस्से होते हैं। नर के सींग नहीं होते, उनके लंबे सामने के दांत लड़ाई और जड़ें खोदने में काम आते हैं।