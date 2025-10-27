Noida Crime: पुराना वीडियो वायरल करने से गुस्साएं युवकों ने पड़ोसी के घर में घुसकर की मारपीट, 4 आरोपी गिरफ्तार

जागरण संवाददाता, ग्रेटर नोएडा। सूरजपुर कोतवाली क्षेत्र के लखनावली गांव में पड़ोसी को राजनीति में किस्मत आजमा रहे युवक की पुरानी वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल करना भारी पड़ गया। गुस्साएं युवक ने अपने भाइयों के साथ मिलकर पड़ोसी के साथ लाठी-डंडों से हमला कर मारपीट कर दी। बीच-बचाव में आए पत्नी व बच्चों को भी नहीं बख्शा। मारपीट की घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। पुलिस ने चार आरोपितों को गिरफ्तार किया है।

आरोपितों की पहचान लखनावली गांव के पंकज शर्मा, प्रिंस शर्मा, आकाश शर्मा व मनीष शर्मा के रूप में हुई है। पुलिस जांच में सामने आया है कि लखनावली गांव में ललित शर्मा परिवार के साथ रहते हैं। उसके पड़ोस में ही प्रिंस, पंकज, आकाश व मनीष रहते हैं। प्रिंस राजनीति में आना चाहता है।

राजनीतिक कैरियर की शुरुआत करने को लेकर दो साल पहले उसने एक आंदोलन में शासन-प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी कर दी थी। जिसका वीडियो ललित के पास था। उसने वीडियो को सोशल मीडिया पर प्रसारित कर दिया था। वीडियो वायरल होने के बाद प्रिंस को जेल जाना पड़ा था। प्रिंस इस बात को लेकर ललित से खफा था। आरोप है कि ललित ने प्रिंस की वीडियो को दोबारा से सोशल मीडिया पर प्रसारित कर दिया था।

आरोप है कि गुस्साएं प्रिंस ने शनिवार रात अपने भाइयों के साथ मिलकर ललित के साथ मारपीट की। आरोप है कि बचाव में आई उसकी पत्नी व बच्चों को भी पीटा। मारपीट करने के बाद आरोपित मौके से जान से मारने की धमकी देते हुए फरार हो गए । मारपीट की घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई।