Noida Crime: दुकान में घुसकर किशोर को गर्दन के बल पटका, सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई वारदात

संवाद सहयोगी, दनकौर। दनकौर कस्बे में रंजिशन एक किशोर के साथ पड़ोसी ने दुकान में घुसकर मारपीट कर दी। विरोध करने पर गर्दन के बल पकड़कर जमीन पर पटक दिया। घटना में किशोर को गम्भीर चोटें आई हैं, जिसका ग्रेटर नोएडा के एक अस्पताल में इलाज चल रहा है। आरोप है कि अपने बेटे को बचाने पहुंची मां पर भी हमला कर घायल कर दिया।

पीड़ित पक्ष द्वारा पुलिस से मामले की शिकायत की गई है। कस्बे के पीरवाला मोहल्ला निवासी रिजवान ने बताया कि उनका 13 वर्षीय बेटा किसी काम से मंगलवार की देर शाम एक मोबाइल की दुकान पर गया था, जहां उनके पड़ोस में रहने वाला व्यक्ति हाथ में डंडा लेकर पहुंच गया, जिसने रंजिशन उनके बेटे के साथ मारपीट कर दी।

आरोप है कि आरोपित ने उनके बेटे को गर्दन से उठाकर जमीन पर पटक दिया, जिससे उसको काफी चोटें आई हैं। मारपीट की पूरी घटना दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। आरोप है कि अपने बेटे को आरोपित से बचाने पहुंची मां के साथ भी मारपीट की गई।