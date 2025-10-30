Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    Noida Crime: दुकान में घुसकर किशोर को गर्दन के बल पटका, सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई वारदात

    By Arpit Tripathi Edited By: Abhishek Tiwari
    Updated: Thu, 30 Oct 2025 10:25 AM (IST)

    नोएडा में एक व्यक्ति ने दुकान में घुसकर एक किशोर को बेरहमी से पीटा। सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई इस घटना में आरोपी किशोर को गर्दन के बल पटकता हुआ दिखाई दे रहा है। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। घटना से क्षेत्र में भय का माहौल है।

    prefferd source google
    Hero Image

    दनकौर में पीड़ित किशोर को पिटता युवक। सौ. पीड़ित स्वजन

    संवाद सहयोगी, दनकौर। दनकौर कस्बे में रंजिशन एक किशोर के साथ पड़ोसी ने दुकान में घुसकर मारपीट कर दी। विरोध करने पर गर्दन के बल पकड़कर जमीन पर पटक दिया। घटना में किशोर को गम्भीर चोटें आई हैं, जिसका ग्रेटर नोएडा के एक अस्पताल में इलाज चल रहा है। आरोप है कि अपने बेटे को बचाने पहुंची मां पर भी हमला कर घायल कर दिया।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    पीड़ित पक्ष द्वारा पुलिस से मामले की शिकायत की गई है। कस्बे के पीरवाला मोहल्ला निवासी रिजवान ने बताया कि उनका 13 वर्षीय बेटा किसी काम से मंगलवार की देर शाम एक मोबाइल की दुकान पर गया था, जहां उनके पड़ोस में रहने वाला व्यक्ति हाथ में डंडा लेकर पहुंच गया, जिसने रंजिशन उनके बेटे के साथ मारपीट कर दी।

    आरोप है कि आरोपित ने उनके बेटे को गर्दन से उठाकर जमीन पर पटक दिया, जिससे उसको काफी चोटें आई हैं। मारपीट की पूरी घटना दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। आरोप है कि अपने बेटे को आरोपित से बचाने पहुंची मां के साथ भी मारपीट की गई।

    मारपीट का यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। पुलिस का कहना है कि पीड़ित पक्ष की शिकायत ले ली गई है, जिसके आधार पर जांच कर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी।