    Noida Crime: 10 प्रतिशत कमीशन पर ठगों को खाता देने वाला धरा, 7 राज्यों से 15 शिकायत हैं दर्ज

    By Munish Kumar Sharma Edited By: Abhishek Tiwari
    Updated: Sun, 21 Dec 2025 10:19 AM (IST)

    नोएडा में 10 प्रतिशत कमीशन पर ठगों को बैंक खाते मुहैया कराने वाले एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने बताया कि आरोपी के खिलाफ सात राज्यों में ...और पढ़ें

    Hero Image

    गिरफ्त में आरोपित l सौ. मीडिया सेल

    जागरण संवाददाता, नोएडा। साइबर ठगी के लिए ठगों को दस प्रतिशत कमीशन पर बैंक खाता देने वाले शातिर को गौतमबुद्धनगर साइबर क्राइम थाना पुलिस ने शुक्रवार को संभल से दबोचा। आरोपित के पास से एक मोबाइल बरामद हुआ। आरोपित के बैंक खातों का प्रयोग शेयर मार्केट में निवेश के नाम पर 5.6 करोड़ व 55 लाख रुपये की ठगी में प्रयोग हुआ था। उसके खाते पर सात राज्यों से 15 शिकायत एनसीआरपी पोर्टल पर दर्ज हैं।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    पुलिस उसके दो साथी को पूर्व में गिरफ्तार कर जेल भेज चुकी है। पुलिस उसके अन्य साथियों की तलाश में जुटी है। नोएडा की रहने वाली दो लोगों से साइबर ठगों ने शेयर बाजार में निवेश के नाम पर रीना तिवारी से 5.6 करोड़ व आइजी गहलोत से 55 लाख रुपये ठग लिए थे। पीड़ितों ने को साइबर क्राइम थाने में मुकदमा दर्ज कराये थे।

    डीसीपी साइबर सुरक्षा शैव्या गोयल ने बताया कि पुलिस ठगी में संलिप्त बैंक खातों की जांच की जा रही है। इसके आधार पर कुछ संदिग्धों के संलिप्त होने का पता चला। पुलिस साहब सिंह व नीरज को 28 नवंबर को गिरफ्तारी कर चुकी है। जांच में संभल के शाहपुर सिरपुरा गांव के मौहम्मद फैजान की भूमिका भी उजागर हुई।

    टीम ने आरोपित को शुक्रवार को संभल से दबोच लिया। पूछताछ में पता चला है कि जुलाई 2025 में फैजान का संपर्क मेरठ के चरणजीत से हुआ था। वह करंट खाता उपलब्ध कराने के बदले दस प्रतिशत कमीशन देता है। लालच में आकर फैजान ने बैंक ऑफ बड़ौदा में करंट खाता खुलवाया था। खाता नंबर, एटीएम, चेकबुक चरणजीत को दी थी।

    अगस्त 2025 में फैजान को दिल्ली बुलाकर होटल में तीन दिन तक रुकवाया गया था। करंट खाता उपलब्ध कराने के बदले में दो बार में 75,000 रुपये मिले थे। आरोपित के बैंक खाते में 70 लाख रुपये आए थे। पुलिस उसके साथी चरणजीत का भी पता लगाने में जुटी है। उस पर शिकंजा कसने से काफी जानकारी पुलिस को मिल सकती है।

    सात राज्यों में हुईं 15 ठगी में शामिल

    साइबर क्राइम थाना प्रभारी विजय सिंह राणा ने बताया कि फैजान के बैंक खाते पर एनसीआरपी पोर्टल पर महाराष्ट्र, गुजरात, पश्चिम बंगाल,केरल, झारखंड, उड़ीसा, तमिलनाडु राज्यों से 15 शिकायतें प्राप्त हैं, जबकि उस पर गौतमबुद्धनगर व संभल में तीन मुकदमे दर्ज हैं।