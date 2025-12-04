Noida Crime: दोस्तों ने किया 4 दिन से लापता मनीष का कत्ल, फिर नहर में फेंकी डेड बॉडी 

संवाद सहयोगी, ग्रेटर नोएडा। दनकौर क्षेत्र के अस्तौली गांव के रहने वाले दो दोस्त व पतलाखेड़ा गांव का रहने वाला तीसरा दोस्त शनिवार से लापता हुए थे, जिनकी तलाश में पुलिस जुटी हुई थी। पूछताछ के लिए पुलिस कई लोगों को हिरासत में ले चुकी है।

बुधवार को दो लापता दोस्तों को भी पुलिस ने तलाश लिया और सख्ती से पूछताछ की। पुलिस को पूछताछ में दोनों दोस्तों ने तीसरे दोस्त की हत्या की बात स्वीकारी है, जिसके शव को खेरली नहर में फेंका जाना बताया गया है। बृहस्पतिवार को पुलिस एसडीआरएफ की टीम के साथ नहर में शव की तलाश करेगी।

अस्तौली गांव के रहने वाले नारायण सिंह ने सोमवार को पुलिस को दी शिकायत में बताया था कि उनका बेटा मनीष अपने गांव निवासी एक दोस्त और पतलाखेड़ा निवासी अन्य दोस्त के साथ पिछले शनिवार की सुबह घर से कार लेकर गया था, जो लौटा नहीं। सभी संभावित स्थानों पर उसकी तलाश करने के बावजूद भी सुराग नहीं लग सका।

पीड़ित स्वजन ने अनहोनी की आशंका व्यक्त करते हुए उसकी गुमशुदगी दर्ज कराई थी। इसके बाद से ही पुलिस की दो टीमें मामले की जांच करते हुए तीनों लोगों की तलाश में जुटी हुई थी। बुधवार को पुलिस ने दो दोस्तों हिरासत में ले लिया और सख्ती से पूछताछ की गई।