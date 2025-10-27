Noida Crime: नोएडा में ठेले पर अंडा लेने के विवाद में मारा चाकू, एक की मौत
नोएडा में अंडा खरीदने के विवाद में एक व्यक्ति की चाकू मारकर हत्या कर दी गई। पीड़ित अंडे के ठेले पर गया था, जहां उसका ठेले वाले से झगड़ा हो गया। गुस्से में ठेले वाले ने चाकू से हमला कर दिया, जिससे पीड़ित गंभीर रूप से घायल हो गया और अस्पताल में उसकी मौत हो गई। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
जागरण संवाददाता, नोएडा। सेक्टर 39 थाना क्षेत्र के सलारपुर गांव में रविवार रात ठेले पर अंडा लेने के विवाद में दो व्यक्ति आपस में झगडा कर बैठे। गुस्से में एक व्यक्ति ने दूसरे पर चाकू से हमला कर दिया। उपचार के दौरान घायल व्यक्ति की मौत हो गई।
बिहार के छपरा के मोहम्मदपुर गांव का राजन शाह सलारपुर गांव किराये के मकान में रह रहा था। सलारपुर में ही बिहार मोतिहारी के हरनाई राइनयना का सुरेश भी रहता है। दोनों रविवार देर रात गांव में एक ठेले पर अंडा खरीद रहे थे। अंडा लेने के दौरान कहासुनी हो गई।
विवाद बढ़ने पर मारपीट हो गई। सुरेश ने गुस्से में राजन शाह पर चाकू से हमला कर घायल कर दिया। घायल राजन के भाई ने उसे उपचार के लिए नजदीक के अस्पताल में भर्ती कराया। जहां उपचार के दौरान राजन शाह की मौत हो गई। एडीसीपी सुमित शुक्ला ने बताया कि पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। आरोपित को गिरफ्तार कर वारदात में इस्तेमाल चाकू भी बरामद कर लिया गया है।
