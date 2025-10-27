Noida Crime: नोएडा में ठेले पर अंडा लेने के विवाद में मारा चाकू, एक की मौत

जागरण संवाददाता, नोएडा। सेक्टर 39 थाना क्षेत्र के सलारपुर गांव में रविवार रात ठेले पर अंडा लेने के विवाद में दो व्यक्ति आपस में झगडा कर बैठे। गुस्से में एक व्यक्ति ने दूसरे पर चाकू से हमला कर दिया। उपचार के दौरान घायल व्यक्ति की मौत हो गई।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

बिहार के छपरा के मोहम्मदपुर गांव का राजन शाह सलारपुर गांव किराये के मकान में रह रहा था। सलारपुर में ही बिहार मोतिहारी के हरनाई राइनयना का सुरेश भी रहता है। दोनों रविवार देर रात गांव में एक ठेले पर अंडा खरीद रहे थे। अंडा लेने के दौरान कहासुनी हो गई।