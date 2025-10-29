Language
    Noida Crime: गेमिंग एप से तस्कर बना BCA पास युवक, डेढ़ करोड़ की चरस के साथ गिरफ्तार

    By Munish Kumar Sharma Edited By: Abhishek Tiwari
    Updated: Wed, 29 Oct 2025 10:55 AM (IST)

    नोएडा में एक बीसीए पास युवक को गेमिंग ऐप के माध्यम से चरस तस्करी करते हुए गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने उसके पास से डेढ़ करोड़ रुपये की चरस बरामद की है। युवक गेमिंग ऐप के जरिए लोगों से संपर्क कर उन्हें चरस बेचता था। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

    जागरण संवाददाता, नोएडा। गेमिंग एप से जुड़कर मेरठ का युवक मादक पदार्थाें का तस्कर बन गया। साथी संग मिलकर हिमाचल प्रदेश से चरस, गांजा व अफीम लाकर सप्लाई करने लगा। शातिर तस्कर को सेक्टर 58 थाना पुलिस ने मंगलवार को 59 मेट्रो स्टेशन के पास से दबोचा।

    उसके पास से डेढ़ करोड़ रुपये कीमत की तीन किलो चरस के साथ गिरफ्तार किया। पुलिस साथी और तस्कर के नेटवर्क का पता लगाने में जुटी है। गिरोह नोएडा में शिक्षण संस्थान व रेस्त्रा के आसपास मादक पदार्थ आपूर्ति कर रहा है।

    नोएडा सेक्टर 58 थाना पुलिस को मादक पदार्थाें की तस्करी करने वाले गिराेह का इनपुट मिला। पुलिस ने सर्विलांस और गोपनीय सूचना के आधार पर टीम लगा दी। टीम ने मंगलवार को सेक्टर 59 मेट्रो स्टेशन के पास से एक संदिग्ध को पकड़ा, जबकि उसका साथी पुलिस की भनक लगने पर भाग निकला।

    एडीसीपी नोएडा सुमित शुक्ला ने बताया कि आरोपित की पहचान मेरठ के कंकरखेड़ा अशोकपुरी के शुभम कुमार के रूप में हुई। वह वर्ममान में सेक्टर चार आम्रपाली गोल्फ होम्स में रहता है। पूछताछ में पता चला है कि वह शेयर बाजार में घाटा होने पर एक गेमिंग ग्रुप से जुड़ा। दो माह पहले ग्रुप से वैभव नाम के युवक के संपर्क में आया था।

    वैभव ने पहाड़ी क्षेत्रों से मादक पदार्थ लाकर एनसीआर के स्कूल, कालेज, पब व रेस्त्रा के आसपास खपाने का प्लान बताया था। हर खेप पर 50 से डेढ़ लाख रुपये मिलना बताया था। दोनों मिलकर हिमाचल प्रदेश से चरस लाए थे। पिछले हफ्ते नोएडा में तीन किलो चरस उपलब्ध कराने की डील हुई थी। वाट्सएप पर माल और रकम दिखाई गई थी। वैभव ने शुभम को माल लेकर सेक्टर 59 मेट्रो स्टेशन भेजा था, लेकिन भनक लगने पर पुलिस ने शुभम पर शिकंजा कस लिया।

    फैलता नेटवर्क चिंता का विषय

    गौतमबुद्ध नगर में नामी विश्वविद्यालय, संस्थान, फैक्ट्री, कार्यालय हैं। तस्कर इनके आसपास मादक पदार्थ उपलब्ध करा रहे हैं। इसी नेटवर्क के बल पर तस्कर गांजा, अफीम, चरस आदि उपलब्ध करा रहे हैं। यहां तक जिले में मेरठ का युवक फ्लैट में ओजी गांजा उगाते हुए पकड़ा जा चुका है। तस्करों का फैलता नेटवर्क युवाओं के लिए खतरनाक तो जिले के लिए चिंता का विषय है।