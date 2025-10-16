Noida Crime: युवती की शादी तुड़वाने के लिए तेजाब फेंकने की धमकी, कर्नल की बेटी की निजी तस्वीरें वायरल कर रहा दोस्त

जागरण संवाददाता, नोएडा। सेक्टर 45 की एक सोसायटी में रहने वाली सेवानिवृत्त कर्नल की बेटी का जानकार पर निजी फोटो और जानकारी प्रसारित कर रहा है। इसका विरोध करने पर तेजाब फेंकने की धमकी दे रहा है। आरोपित छह माह पहले भी ऐसी हरकत कर चुका है। पीड़िता ने सेक्टर 39 थाने में आरोपित जानकार के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है। पुलिस मामले में जांच कर रही है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें



नोएडा सेक्टर 45 की एक सोसायटी में सेवानिवृत्त कर्नल की बेटी परिवार संग रहती है। उनकी जोधपुर के विजय चौक के रहने वाले क्षितिज शर्मा से दोस्ती थी। पीड़िता को अप्रैल में पता चला कि क्षितिज के पास निजी फोटो व काफी जानकारी है। वह साइबर स्टाकिंग भी करता है। पीड़िता ने मामले की शिकायत पुलिस से की, लेकिन क्षितिज के माफी मांगने पर शिकायत वापस ले ली। पिछले दिनों महिला का रिश्ता पक्का हुआ था।