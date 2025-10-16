Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    Noida Crime: युवती की शादी तुड़वाने के लिए तेजाब फेंकने की धमकी, कर्नल की बेटी की निजी तस्वीरें वायरल कर रहा दोस्त

    By Munish Kumar Sharma Edited By: Abhishek Tiwari
    Updated: Thu, 16 Oct 2025 01:11 PM (IST)

    नोएडा में एक युवती को शादी तुड़वाने के लिए तेजाब फेंकने की धमकी मिली है। कर्नल की बेटी की निजी तस्वीरें उसके दोस्त ने वायरल कर दीं। युवती ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस मामले की जांच कर रही है और आरोपी की तलाश जारी है। यह मामला साइबर क्राइम से भी जुड़ा है।

    prefferd source google
    Hero Image

    जागरण संवाददाता, नोएडा। सेक्टर 45 की एक सोसायटी में रहने वाली सेवानिवृत्त कर्नल की बेटी का जानकार पर निजी फोटो और जानकारी प्रसारित कर रहा है। इसका विरोध करने पर तेजाब फेंकने की धमकी दे रहा है। आरोपित छह माह पहले भी ऐसी हरकत कर चुका है। पीड़िता ने सेक्टर 39 थाने में आरोपित जानकार के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है। पुलिस मामले में जांच कर रही है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें


    नोएडा सेक्टर 45 की एक सोसायटी में सेवानिवृत्त कर्नल की बेटी परिवार संग रहती है। उनकी जोधपुर के विजय चौक के रहने वाले क्षितिज शर्मा से दोस्ती थी। पीड़िता को अप्रैल में पता चला कि क्षितिज के पास निजी फोटो व काफी जानकारी है। वह साइबर स्टाकिंग भी करता है। पीड़िता ने मामले की शिकायत पुलिस से की, लेकिन क्षितिज के माफी मांगने पर शिकायत वापस ले ली। पिछले दिनों महिला का रिश्ता पक्का हुआ था।

    क्षितिज ने निजी फोटो व जानकारी के स्क्रीनशॉट स्वजन व मंगेतर को साझा कर दिए। पीड़िता ने विरोध किया तो आरोपित गलती मानने के बजाये पीड़िता को उल्टा धमकाने लगा। यहां तक तेजाब फेंककर जिंदगी खराब करने की धमकी तक दी। स्वजन के बात करने पर उन्हें भी झूठे केस में फंसाने की बात बोली। पीड़िता ने पुलिस से शिकायत की। एडीसीपी नोएडा सुमित शुक्ला ने बताया कि पीड़िता की शिकायत पर क्षितिज के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है।