नोएडा में 'जुगाड़' वाहनों पर परिवहन विभाग सख्त, ताबड़तोड़ चालान कटने से ड्राइवरों में खलबली

जागरण संवाददाता, नोएडा। क्षेत्रीय परिवहन विभाग अब जुगाड़ के सिस्टम पर सख्त हो गया है। दैनिक जागरण के सतत 'दौड़ती भागती इन सड़कों पर निर्माण, सुविधा और सुरक्षा की समीक्षा' अभियान के तहत रविवार को छुट्टी के दिन भी विभागीय अधिकारियों की सड़कों पर ताबड़तोड़ कार्रवाई से नियमों तोड़ने वाले चालकों की नाक में दम हो गया।

क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी से लेकर तमाम अमला लापरवाह चालकों को नियमों का पाठ पढ़ाकर कार्रवाई में जुट गया। कार्रवाई का प्रभाव सिर्फ क्षेत्रीय परिवहन विभाग तक सीमित नहीं रहा बल्कि यातायात पुलिस के जाबांज कर्मियों ने भी गैर-जिम्मेदाराना रवैये से प्रदूषण फैलाने वाले चालकों पर नकेल कसने में पीछे नहीं रहे।



दैनिक जागरण के अभियान में सूरजपुर, दादरी, डीएनडी और ग्रेटर नोएडा के विभिन्न स्थानों पर जुगाड़ वाहनों से नियमों को रौंदने वाले चालकों के खिलाफ कार्रवाई शुरू की गई। बढ़ते प्रदूषण में ग्रैप के नियम लागू होने के बावजूद शहर में पत्थर व निर्माण सामाग्री ले जाने वाले ट्रक चालकों पर भी अधिकारियों ने सख्ती कर चालान काटकर हिदायत दी। विभाग का लक्ष्य जनपद में वाहन चालकों को सुरक्षित सफर कराना है।

क्षेत्रीय परिवहन विभाग के साथ यातायात पुलिस ने भी मिलकर चालकों पर जमकर कार्रवाई की। दोनों विभागाें ने सुबह आठ बजे से शाम सात बजे तक जनपद के विभिन्न स्थानों पर 453 ट्रक, जुगाड़ और अन्य वाहनों से नियमों की धज्जियां उड़ाने वालों के खिलाफ चालान काटा। अभियान के दौरान डीसीपी यातायात डा. प्रवीण रंजन सिंह पुलिसकर्मियों से कार्रवाई का अपडेट लेते रहे। उन्होंने सुरक्षित सफर के अभियान में कोई भी लापरवाह चालकों के खिलाफ नरमी न दिखाकर जागरूकता का पाठ पढ़ाने के निर्देश दिए।

यातायात पुलिस कर रही 150 से ज्यादा वाहन सीज यातायात पुलिस के आंकड़े बताते हैं कि पुलिस कमिश्नर लक्ष्मी सिंह के नेतृत्व में विभागीय अधिकारियों ने गैर-जिम्मेदार चालकों के खिलाफ बिल्कुल भी कोताही नहीं बरती। शासन की मंशा के अनुसार सबसे पहले उन्हें नियमों की जानकारी देकर एक और मौका दिया गया।