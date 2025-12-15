Language
    Noida News: संविदाकर्मी ने मीटर रीडर के नाम पर लोगों से हड़पे हजारों रुपये, पीड़ित उपभोक्ता ने किया विरोध प्रदर्शन

    By Ashish Chaurasia Edited By: Abhishek Tiwari
    Updated: Mon, 15 Dec 2025 11:36 AM (IST)

    नोएडा में एक संविदाकर्मी ने मीटर रीडर के नाम पर लोगों से हजारों रुपये हड़प लिए। पीड़ित उपभोक्ताओं ने इसका विरोध प्रदर्शन किया है। आरोप है कि यह कर्मी ...और पढ़ें

    सामुदायिक भवन जारचा में मीटर रीडर के विरोध में प्रदर्शन करते पीड़ित उपभोक्ता l

    संवाद सहयोगी, ग्रेटर नोएडा। दादरी कोतवाली जारचा क्षेत्र के गांव घनुबास व जारचा निवासी कुछ बिजली उपभोक्ताओं ने आरोप लगाया कि उत्तर प्रदेश विद्युत निगम का संविदा मीटर रीडर बिजली के बिल का सेटिंग करने के नाम पर लोगों से हजारों रुपए ले गया।

    पिछले पांच साल से पीड़ित रुपए वापस लाने के लिए मीटर रीडर के पास चक्कर लगा रहे है। मामले की शिकायत जिलाधिकारी व विद्युत निगम के कर्मचारियों से करने के बाद कोई कार्रवाई नही होने पर पुलिस से शिकायत की है। पुलिस ने मामले को संज्ञान में लेते हुए दोनों पक्षों को बुलाकर समस्या के निस्तारण किए जाने का प्रयास किया।

    पुलिस के अनुसार रेखा निवासी घनुबास ने लिखित शिकायत में बताया कि वह विधवा है। 2020 में बिजली का बिल सेटिंग कराने के नाम पर स्थानीय सिलारपुर निवासी संविदा कर्मी विद्युत निगम के मीटर रीडर ने उनसे साठ हजार रुपए लिए जोकि उन्होंने अपनी जमीन गिरवी रखकर ब्याज पर लिए आज पांच साल हो गये मीटर रीडर ने न रुपए वापस दिए न ही निगम में जमा कराए है।

    दोबारा उन्होंने फिर ब्याज पर लेकर बिल जमा किया है। रुपये वापस मांगने पर अभद्रता व धमकी दे रहा है। पीड़ित ने इसकी शिकायत जिलाधिकारी व निगम अधिकारियों से करने के बाद पुलिस से की है। वही घनुबास निवासी महिला संगीता ने बताया कि यही मीटर रीडर उनसे 2020 में बिल में छूट कराने के नाम पर 40000 हजार रुपये ले गया बीच में कोरोना आने के नाम पर बहकाता रहा आज तक वापस नहीं दिए है।

    मोहन निवासी घनुबास का आरोप है कि उससे साठ हजार रुपए लिए है, वापस नहीं किए है। दादरी विद्युत निगम एसडीओ जय हिंद ने बताया कि अगर इस तरह का फ्राड उपभोक्ताओं के साथ हुआ है तो वह अपनी शिकायत पुलिस को दे दे। कोतवाली जारचा पुलिस उप निरीक्षक अनिल कुमार ने बताया कि मामला उनके संज्ञान में आया है दोनों पक्षों को रविवार को बुलाया है मामले की जांच कर निपटारे का प्रयास किया जा रहा है।