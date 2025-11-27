नोएडा में कंप्रेसर टंकी फटने पर 20 मीटर दूर सो रहे व्यक्ति के ऊपर गिरी, इलाज के दौरान मौत
नोएडा में एक दुखद घटना में, कंप्रेसर टंकी फटने से 20 मीटर दूर सो रहे एक व्यक्ति की जान चली गई। गंभीर रूप से घायल होने के बाद अस्पताल में इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। स्थानीय लोगों ने इस घटना की जांच और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। पुलिस मामले की छानबीन कर रही है।
जागरण संवाददाता, ग्रेटर नोएडा। ईकोटेक तीन कोतवाली क्षेत्र के हबीबपुर गांव में गाड़ियों के टायरों में हवा भरने वाले कंप्रेसर की टंकी फटने के बाद लोहे का टुकड़ा 20 मीटर दूर सो रहे एक व्यक्ति के सिर पर गिर गया। जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गए, घायल अवस्था में पीड़ित स्वजन ने उन्हें नजदीकी अस्पताल भर्ती कराया। जहां उपचार के दौरान उनकी मौत हो गई। गनीमत यह रही कि उनके पास उनका पोता भी था, वह बाल बाल बचा। मंगलवार की रात को मृतक की भतीजी की शादी थी।
ग्रेटर नोएडा के हबीबपुर गांव में 52 वर्षीय धर्मपाल उर्फ़ धन्नू सिंह अपने परिवार के साथ रहते थे। वह अपने घर के आंगन में चारपाई पर धूप में लेटे हुए थे। शाम चार बजे अचानक मार्केट में 20 मीटर दूर गाड़ियों में हवा भरने वाली कंप्रेसर की टंकी अचानक जोरदार धमाके के साथ फट गई। धमाके के साथ उड़ा टंकी का लोहे का हिस्सा जाकर धर्मपाल उर्फ धनु के सिर पर जा गिरा।
स्वजन संग ग्रामीणों ने उन्हें नजदीकी अस्पताल भर्ती कराया जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। धमाका इतना तेज था कि आसपास के घरों तक आवाज सुनाई दी और लोग घटना स्थल की तरफ दौड़ उठे। ग्रामीणों की माने तो उस दौरान धर्मपाल का पोता भी पास में था, हालांकि बच्चा सुरक्षित है।
ग्रामीणों का कहना है कि कंप्रेसर की टंकी काफी पुरानी थी और गांव में लंबे समय से हवा भरने के लिए इस्तेमाल की जा रही थी। अचानक ब्लास्ट कैसे हुआ, यह स्पष्ट नहीं हो सका है। आशंका है कि कंप्रेसर शुरू करने के बाद उसे बंद करने पर ध्यान नहीं दिया गया। जिससे टंकी फटी है।
गांव में कई जगह लगी है कंप्रेसर टकिया
गांव में कई जगह कंप्रेसर की टंकिया लगी हुई है। हवा भरने के लिए मशीनों को बिना जांच के इस्तेमाल किया जा रहा है। ग्रामीणों ने कंप्रेसर टंकियों और हवा भरने की मशीनों की जांच कर कार्रवाई की मांग की है।
एक दिन पहले ही हुई थी भतीजी की शादी
मृतक की भतीजी की शादी मंगलवार को हुई थी। जिसको लेकर परिवार में खुशियों का माहौल था। हादसे के बाद अचानक घर की खुशियां मातम में बदल गई है। सूचना मिलने पर पुलिस भी मौके पर पहुंची और घटना स्थल का निरीक्षण किया। वहीं पुलिस का कहना है कि व्यक्ति की मौत की सूचना मिली थी। जांच में पता चला कि मृतक हृदय रोग से पीड़ित थे। हृदयघात के कारण उनकी मौत हुई है।
