कोयले की अंगीठी जलाने के साथ हवा आने की रखें जगह, नोएडा में ठंड से बचाव के लिए एडवाइजरी जारी

जागरण संवाददाता, ग्रेटर नोएडा। सर्दी के मौसम में कोयले की अंगीठी-मिट्टी का चूल्हा-हीटर या ब्लोवर का उपयोग करते समय कमरे में हवा के आने का स्थान बना रहना चाहिए, जिससे कमरे में जहरीली गैस या धुंआ न बन पाए। इसके साथ ही गीले कपड़े बिल्कुल भी नहीं पहनें और शरीर को सूखा रखें। यह जानकारियां जिलाधिकारी मेधा रुपम ने सर्दी के बचाव के लिए बताईं और उन्होंने एडवाइजरी जारी की।



जिलाधिकारी ने कहा कि अधिक सर्दी के समय अगर घर में अलाव का सामान न हो तो सामुदायिक केंद्रों, आश्रय स्थलों पर जाएं। कई स्तरों वाले गर्म कपड़े जैसे ऊनी कपडे, स्वेटर, टोपी, मफलर आदि का उपयोग करें। शरीर में उष्मा के प्रभाव को बनाए रखने के लिए पोषक आहार एवं गर्म पेय पदार्थों का सेवन करें। धूप निकलने की दशा में इसका सेवन शीत लहर से बचाव करेगा।