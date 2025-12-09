सीईओ के निरीक्षण में कालिंदी कुंज से नोएडा एंट्री मार्ग पर मिली खामियां, अधिकारियों को लगाई फटकार

जागरण संवाददाता, नोएडा। प्राधिकरण सीईओ डा लोकेश एम सोमवार को सड़क पर उतरे, उन्होंने सेक्टर-94 से 127 तक संस्थागत सेक्टरों का निरीक्षण किया गया। कालिंदी कुंज की ओर से नोएडा में प्रवेश करने वाले मार्ग पर अनुरक्षण व्यवस्था दयनीय मिली। इस पर कड़ी आपत्ति जता संबंधित अधिकारियों को जमकर फटकार लगाई, निर्देश दिया कि प्रवेश को आकर्षक बना पेंटिंग कराया जाए।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

मार्ग पर उगे बबूल के पेड़ों को हटवाने, रात को अंधेरा दूर करने के लिए आकर्षक व फैंसी स्ट्रीट लाइट लगाया जाए। स्थल पर अनाधिकृत विज्ञापन के होर्डिंग्स / बोर्ड के कारण फैले अवैध केबिल को हटवाया जाए। इसके बाद वह सेक्टर-94-95 के मध्य निर्मित अंडरपास से सेक्टर-94 में प्रवेश के समीप लो हाइट बैरियर लगा मिला, रैट्रो-रिफ्लेक्टिव टेप लगाए जाने और सेक्टर-94 गोलचक्कर के सुधारीकरण का निर्देश दिया। शमशान घाट के समीप अवरुद्ध सड़क के निर्माण के लिए अलाइमेंट निर्धारित कर सड़क निर्माण करने का निर्देश दिया, जिससे यातायात को सुगम किया जा सके।

इस दौरान विभिन्न संस्थागत इकाइयों के बाहर अवैध पार्किंग अत्यधिक मात्रा में पाई गई। सभी संबंधित इकाइयों को नोटिस देने का निर्देश दिया। सेक्टर-125, 126, 127 में पेड़ों की टहनियां काफी बड़ी हो गई हैं, पेड़ों की ट्रिमिंग कराने के निर्देश दिए गए। सेंट्रल वर्ज में कई स्थानों पर पेड़-पौधे गायब पाए गए, पुनः लगवाए जाने को कहा।

सेक्टर-125 में कब्रिस्तान के सामने 50 मीटर पर पायलट प्रोजेक्ट के रूप में पार्किंग एवं फुटपाथ विकसित किए जाने का निर्देश दिया। विभिन्न स्थानों पर सेंट्रल वर्ज में रेलिंग की आवश्यकता प्रतीत नहीं हुई, रेलिंग को हटवा स्टोर में रखवाने का निर्देश दिया। नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेस-वे व यमुना पुस्ता के समानांतर 45 मीटर चौड़ी रोड पर आवश्यकतानुसार रिफ्लेक्टर लगाए जाने निर्देश दिया।

कई स्थानों पर फुटपाथ क्षतिग्रस्त मिला मरम्मत कराए जाने को कहा। सेक्टर-125 में एमिटी यूनिवर्सिटी के सामने नाले पर पैदल यात्रियों के चलने के लिए रखे गए एसएफआरसी कवर गायब मिले, पुनः रखवाकर नाले को ढकवाने का निर्देश दिया। कई स्थानों पर देखा गया कि फुटपाथों की परस्पर कनेक्टिविटी समुचित नहीं है, फुटपाथों को कनेक्ट करने को कहा।

सेक्टर-125-126 गोलचक्कर के समीप निर्मित साइकिल स्टैंड पर अनाधिकृत रूप से लगे विज्ञापन को हटवाने को कहा गया। सेक्टर-125 में एमिटी के सामने रोड पर लगाई गई स्ट्रीट लाइट को एक्सप्रेस-वे के समानांतर संपूर्ण 45 मीटर रोड पर सेक्टर-127 तक लगवाए जाने का निर्देश किया गया।