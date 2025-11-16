Language
    Noida News: कियोस्क संचालक थाइलैंड नागरिक मां-बेटी पर मुकदमा दर्ज, शॉपिंग मॉल में किया था हंगामा

    By Munish Kumar Sharma Edited By: Abhishek Tiwari
    Updated: Sun, 16 Nov 2025 08:25 AM (IST)

    नोएडा के सेक्टर 75 स्थित स्पेक्ट्रम मॉल में थाईलैंड की मां-बेटी के खिलाफ कियोस्क संचालक ने मुकदमा दर्ज कराया है। आरोप है कि वे मॉल में हंगामा करती हैं और दूतावास में शिकायत की धमकी देती हैं। पहले भी उन पर तोड़फोड़ और अभद्रता का आरोप लग चुका है। कोर्ट के आदेश पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

    जागरण संवाददाता, नोएडा। सेक्टर 75 स्थित स्पेक्ट्रम मॉल में कियोस्क संचालक थाइलैंड नागरिक मां-बेटी के खिलाफ मॉल ऑपरेशन प्रबंधक ने सेक्टर 113 थाने में मुकदमा दर्ज कराया है। दोनों पर आए दिन मॉल में हंगामा करने और दूतावास में शिकायत कर धमकी देने का आरोप लगाया है।

    बता दें कि पहला पक्ष पूर्व में माल प्रबंधन, पड़ोसी दुकानदार समेत के कई खिलाफ कियोस्क में तोड़फोड़ करने व अभद्रता करने का मुकदमा दर्ज करा चुका है। पुलिस मामले में जांच कर रही है। अमित त्यागी स्पेक्ट्रम माल की सहयोगी कंपनी ब्लू स्क्वायर में आपरेशन प्रबंधक हैं।

    मॉल के भूतल पर कियोस्क बने हुए हैं। मॉल में अजरा नाम की महिला दो तीन कियोस्क किराये पर लेकर दुकान चलाती हैं। उसके साथ बेटी शिमोना और एक व्यक्ति गगन मल्होत्रा भी शामिल हैं। आरोप है कि महिला खुद को थाई नागरिक बताती है। इसका फायदा उठाकर मॉल प्रबंधक और अन्य दुकानदारों के साथ अभद्रता करती है।

    इसका विरोध करने पर आरोपित झगड़ा करते हैं। मां-बेटी छोटी-छोटी बातों पर झगड़ा कर हंगामा करती है। आरोप है कि दोनों 25 मई को भी मॉल में हंगामा किया था। जून में झूठी शिकायत कर मुकदमा भी दर्ज करा चुकी है। दोनों दूतावास में शिकायत दर्ज कर परेशान कराने की धमकी देती है।

    दोनों 14 अक्टूबर को भी माल में हंगामा और मॉल प्रबंधक के कार्यालय में घुसकर मारपीट कर चुकी हैं। एडीसीपी शैव्या गोयल ने बताया कि कोर्ट के आदेश पर सेक्टर 113 थाने में मां-बेटी समेत तीन के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। मामले में जांच कराई जा रही है।