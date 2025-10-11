Noida News: कासा ग्रीन्स सोसायटी के फ्लैट खरीदारों की बढ़ी टेंशन, नोटिस के बाद भी रजिस्ट्री नहीं करा रहा बिल्डर
नोएडा के कासा ग्रीन्स सोसायटी में फ्लैट खरीदारों की चिंता बढ़ गई है क्योंकि नोटिस के बाद भी बिल्डर रजिस्ट्री नहीं करा रहा है। खरीदारों को रजिस्ट्री में देरी के कारण परेशानी हो रही है और वे बिल्डर के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे हैं ताकि उनकी रजिस्ट्री जल्द हो सके।
जागरण संवाददाता, ग्रेटर नोएडा। ग्रेटर नोएडा वेस्ट स्थित कासा ग्रीन्स् सोसायटी के निवासियों की रजिस्ट्री के लिए नोटिस की समय सीमा बीतने के बाद भी बिल्डर ने आगे कोई पहल नहीं की है।
निवासियों का आरोप है कि निवासियों का आरोप है कि जिलाधिकारी मेधा रुपम ने 18 सितंबर को 15 दिनों के अंदर कैंप लगाकर रजिस्ट्री कराने के निर्देश जारी किए थे। उसके बाद भी रजिस्ट्री नहीं हो रही है। निवासियों का कहना है कि सोसायटी की एओए ने डीएम से कई बार रजिस्ट्री करवाने की गुहार लगाई गई थी। जिलाधिकारी कार्यालय से बिल्डर को नोटिस जारी कर सभी की रजिस्ट्री करवाने के लिए कहा गया था। उसके बाद भी वह निवासियों को परेशान कर रहा है।
एओए सचिव महेश यादव ने बताया कि डीएम कार्यालय के नोटिस के बावजूद बिल्डर खरीदार से मिलने को तैयार नहीं है। बिल्डर पर अभी प्राधिकरण का 1.5 करोड़ बकाया है, जिससे 80 फ्लैट की अनुमति भी पेंडिंग है। एओए और खरीदार अब ग्रेनो प्राधिकरण के सीईओ से मिलेंगे। महेश ने बताया कि तीन सितंबर से रजिस्ट्री कराने पर प्राधिकरण खरीदार पर 100 प्रति दिन विलंब शुल्क लगा रहा है।
उन्होंने बताया कि बिल्डर लंबे समय से सोसायटी के 225 खरीदारों की रजिस्ट्री नहीं करा रहा। खरीदार आठ-नौ साल से रजिस्ट्री का इंतजार कर रहे हैं। सभी टावर्स के ओसी और 143 फ्लैट्स की रजिस्ट्री की परमिशन भी है। उन्होंने बताया कि बिल्डर के रवैये की शिकायत मुख्यमंत्री पोर्टल के साथ साथ मुख्य सचिव, ग्रेनो प्राधिकरण के चेयरमैन, सीईओ, डीएम ,पुलिस कमिश्नर को ईमेल से भी शिकायत की गई है। उन्होंने कहा कि यदि जल्द रजिस्ट्री शुरु नहीं हुई तो निवासी सड़कों पर प्रदर्शन करेंगे।
