नोएडा में घने कोहरे में गाेलचक्कर से टकराई कार में लगी आग, गाड़ी सवारों ने कूद कर बचाई जान

संवाद सहयोगी, दनकौर। कोतवाली क्षेत्र के अजनारा गोल चक्कर पर तेज रफ्तार औरा कार चालक से अनियंत्रित होकर फुटपाथ का डिवाइडर तोड़ते हुए ऊपर चढ़ी। अंदर सवार लोग कुछ समझ पाते तब तक कार आग की लपटों से घिर गई। चालक समेत अन्य ने कार से बाहर कूदकर जान बचाई। कूदने से मामूली चोटें आईं।

आसपास के लोगों की सूचना पर पहुंचे पुलिस व दमकल कर्मियों ने जब तक आग पर काबू पाया, काफी नुकसान हो चुका था। फुटपाथ पर चढ़ने के दौरान फ्यूल की टंकी क्षतिग्रस्त होने के बाद शार्ट सर्किट से आग लगने की आशंका जताई जा रही है।

जनपद बुलंदशहर निवासी देवेंद्र का दनकौर कोतवाली क्षेत्र के अट्टा फतेहपुर गांव में फार्म हाउस है। वह दो साथियों के साथ शुक्रवार सुबह अपनी और कार से फार्महाउस पर आए थे। यहां से देर रात बुलंदशहर के लिए तीनों कार से रवाना हुए थे। इस दौरान घना कोहरा पड़ना शुरू हो गया था।

रास्ते में अजनारा गोल चक्कर पर घने कोहरे के कारण कार करीब तीन फीट ऊंचे फुटपाथ के डिवाइडर से टकरा गई। तेज रफ्तार कार डिवाइडर तोड़ते हुए मिट्टी के टीले पर चढ़ते ही आग की चपेट में आ गई। देवेंद्र व दोनों साथियों ने कार से कूद कर खुद को आग की चपेट में आने से बचाया। उनके बाहर आते ही पूरी कार आग की लपटों से घिर गई। जब तक आग पर काबू पाया, सीटें आदि पूरी तरह से जलकर खाक हो चुकीं थी।