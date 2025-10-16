Noida Bus Service: धनतेरस से दौड़ेगी रोडवेज की स्पेशल बस सेवा, नोएडा से यात्रियों का घर जाना होगा आसान 

जागरण संवाददाता, ग्रेटर नोएडा। उत्तर प्रदेश परिवहन निगम (यूपी रोडवेज) विशेष प्रोत्साहन योजना के तहत बसों को विभिन्न रूटों पर उतारने की तैयारियों में जुट गया है, जिससे यात्रियों को गंतव्य तक पहुंचने में परेशानी का सामना न करना पड़े। रोडवेज की बसें 18 अक्टूबर धनतेरस वाले दिन से स्पेशल सेवा के रूप में शुरू होगी और 30 अक्टूबर तक चलेगी।

रोडवेज के अधिकारियों का कहना हे कि दीपावली और छठ पर यात्रियों की भारी भीड़ का सामना करने के लिए व्यापक तैयारी की है। हालांकि दूर दराज के जिलों व प्रदेशों के रहने वाले नौकरीपेशा, विद्यार्थी व आम लोग अभी से पैतृक गांव जाने के लिए निकलने लगे हैं। बुधवार को परीचौक पर बसों में यात्रियों की खासी भीड़भाड़ देखने को मिली।

मुख्यालय ने जारी किया दिशा निर्देश निगम मुख्यालय ने सभी क्षेत्रीय प्रबंधकों को पत्र जारी कर 18 से 30 अक्टूबर तक प्रोत्साहन अवधि घोषित किया है। इस दौरान अधिकतम बसें सड़क पर उतारकर आय वृद्धि और यात्री सुविधा सुनिश्चित की जाएगी। प्रोत्साहन अवधि के शुरुआती दिनों में दिल्ली से पूर्वी उत्तर प्रदेश के लिए अतिरिक्त बसें चलेंगी, जो दीपावली की शाम तक गंतव्य पर पहुंचाएंगी।

लखनऊ व कानपुर में भी विभिन्न मार्गों पर विशेष व्यवस्था होगी। पूर्वी क्षेत्रों से दिल्ली, गाजियाबाद जाने वाली बसों में 60 प्रतिशत से अधिक लोड मिलने पर अतिरिक्त सेवाएं शुरू होंगी। भैया दूज व आसपास के दिनों में स्थानीय व निकटवर्ती जिलों के लिए अतिरिक्त बसें चलेंगी।

यात्रियों के वापसी का भी ख्याल दीपावली के बाद छठ यात्रियों की वापसी के लिए दिल्ली, कानपुर, लखनऊ से पूर्वी यूपी के शहरों तक पर्याप्त बसें होंगी। इस निर्देश के बाद ग्रेटर नोएडा बस डिपो में तैयारियां शुरू हो गई हैं। डिपो के एआरएम अनिल शर्मा ने बताया कि डिपो की सभी 117 बसों को आन रोड करने की तैयारी है।