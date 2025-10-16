Language
    Noida Bus Service: धनतेरस से दौड़ेगी रोडवेज की स्पेशल बस सेवा, नोएडा से यात्रियों का घर जाना होगा आसान 

    By Ranjeet Mishra Edited By: Abhishek Tiwari
    Updated: Thu, 16 Oct 2025 10:46 AM (IST)

    नोएडा से धनतेरस पर रोडवेज की विशेष बस सेवा शुरू होगी। त्योहारों में ट्रेनों में भीड़ के कारण होने वाली परेशानी से यात्रियों को राहत मिलेगी। यह बस सेवा विभिन्न शहरों के लिए चलेगी, जिससे यात्रियों को घर पहुंचने में आसानी होगी और समय और पैसे की बचत होगी।

    जागरण संवाददाता, ग्रेटर नोएडा। उत्तर प्रदेश परिवहन निगम (यूपी रोडवेज) विशेष प्रोत्साहन योजना के तहत बसों को विभिन्न रूटों पर उतारने की तैयारियों में जुट गया है, जिससे यात्रियों को गंतव्य तक पहुंचने में परेशानी का सामना न करना पड़े। रोडवेज की बसें 18 अक्टूबर धनतेरस वाले दिन से स्पेशल सेवा के रूप में शुरू होगी और 30 अक्टूबर तक चलेगी।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    रोडवेज के अधिकारियों का कहना हे कि दीपावली और छठ पर यात्रियों की भारी भीड़ का सामना करने के लिए व्यापक तैयारी की है। हालांकि दूर दराज के जिलों व प्रदेशों के रहने वाले नौकरीपेशा, विद्यार्थी व आम लोग अभी से पैतृक गांव जाने के लिए निकलने लगे हैं। बुधवार को परीचौक पर बसों में यात्रियों की खासी भीड़भाड़ देखने को मिली।

    मुख्यालय ने जारी किया दिशा निर्देश

    निगम मुख्यालय ने सभी क्षेत्रीय प्रबंधकों को पत्र जारी कर 18 से 30 अक्टूबर तक प्रोत्साहन अवधि घोषित किया है। इस दौरान अधिकतम बसें सड़क पर उतारकर आय वृद्धि और यात्री सुविधा सुनिश्चित की जाएगी। प्रोत्साहन अवधि के शुरुआती दिनों में दिल्ली से पूर्वी उत्तर प्रदेश के लिए अतिरिक्त बसें चलेंगी, जो दीपावली की शाम तक गंतव्य पर पहुंचाएंगी।

    लखनऊ व कानपुर में भी विभिन्न मार्गों पर विशेष व्यवस्था होगी। पूर्वी क्षेत्रों से दिल्ली, गाजियाबाद जाने वाली बसों में 60 प्रतिशत से अधिक लोड मिलने पर अतिरिक्त सेवाएं शुरू होंगी। भैया दूज व आसपास के दिनों में स्थानीय व निकटवर्ती जिलों के लिए अतिरिक्त बसें चलेंगी।

    यात्रियों के वापसी का भी ख्याल 

    दीपावली के बाद छठ यात्रियों की वापसी के लिए दिल्ली, कानपुर, लखनऊ से पूर्वी यूपी के शहरों तक पर्याप्त बसें होंगी। इस निर्देश के बाद ग्रेटर नोएडा बस डिपो में तैयारियां शुरू हो गई हैं। डिपो के एआरएम अनिल शर्मा ने बताया कि डिपो की सभी 117 बसों को आन रोड करने की तैयारी है।

    तकनीकी खराबी दूर करने के लिए पार्ट्स का स्टाक

    बस संचालन के दौरान आने वाले तकनीकी खराबी को दूर करने के लिए अतिरिक्त स्पेयर पार्ट्स व सर्विसेज की व्यवस्था की जा रही है। वर्कशाप कर्मचारी समेत बसों के परिचालन से संबंधित चालक, परिचालक समेत अन्य स्टाफ की छुट्टियां निरस्त कर दी गई है। सभी बसों की प्री-मेंटेनेंस पहले पूरी हो चुकी है, ताकि पर्व पर ब्रेकडाउन न हो। 18 से 30 अक्टूबर तक कोई अवकाश, साप्ताहिक विश्राम या अन्य अवकाश स्वीकृत नहीं होंगे।