नोएडा में 72 लाख लीटर पानी की वसूली करने पर बिल्डर की खुली पोल, लोगों का फूटा आक्रोश
नोएडा के सेक्टर-78 स्थित अंतरिक्ष गोल्फ व्यू-2 सोसायटी में पानी की समस्या से निवासी परेशान हैं। बिल्डर द्वारा 72 लाख लीटर पानी के बिल की वसूली की तैयारी पर लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। प्राधिकरण की जांच में पता चला कि बिल्डर ने आबादी के अनुसार पानी का कनेक्शन नहीं लिया है। निवासियों ने टैंकर के पानी का भुगतान करने से मना कर दिया है।
जागरण संवाददाता, नोएडा। सेक्टर-78 स्थित अंतरिक्ष गोल्फ व्यू-2 सोसायटी में सितंबर में 27 दिन में 306 टैंकर से 72 लाख लीटर पानी मंगाया गया। पानी बिल के 5.85 लाख रुपये की वसूली फ्लैट मालिकों से करने की तैयारी शुरू हुई तो निवासियों का सब्र का बांध टूट गया।
प्राधिकरण अधिकारियों ने लिखित शिकायत देकर पानी समस्या दूर करने के लिए कहा गया। मौके पर प्राधिकरण की टीम पहुंची। बिल्डर की कमियों की पोल खुली। लोगों की आबादी के मुताबिक सोसायटी में पानी का कनेक्शन नहीं लिया गया है। 30 नवंबर तक लोगों की संख्या के मुताबिक कनेक्शन लेने के लिए बिल्डर को कहा गया है।
बता दें अंतरिक्ष गोल्फ व्यू-2 सोसायटी में बीते तीन माह से पानी की समस्या बनी हुई है। टैंकरों से आपूर्ति हो रही है। प्रबंधन की ओर से प्राधिकरण की तरफ से पानी नहीं मिलने की सूचना सभी निवासियों को साझा की जाती है। सितंबर माह में लाखों रुपये का पानी टैंकरों से मंगाया गया। इसकी वसूली निवासियों से बिल्डर ने करने का प्रयास किया।
प्राधिकरण से शिकायत की गई। वरिष्ठ प्रबंधक जल अशोक वर्मा और जेई अनिल वर्मा मौके पर टीम के साथ पहुंचे। पानी की आपूर्ति की जांच की गई। बिल्डर ने फ्लैट संख्या के मुताबिक 450 परिवारों के लिए कनेक्शन नहीं लिया है। कम क्षमता के कनेक्शन से सभी को आपूर्ति हो रही है।
पानी की पाइपलाइन पांच की जगह चार डाया की है। प्राधिकरण अधिकारियों ने 30 नवंबर तक लोगों और फ्लैट संख्या और आबादी के मुताबिक कनेक्शन लेने के लिए कहा है। इस संबंध में बिल्डर को नोटिस भी भेजा जाएगा। निवासियों ने टैंकरों आए पानी के भुगतान के लिए साफ तौर पर मना किया है।
