नोएडा के BS-4 वाहनों की दिल्ली में 'नो एंट्री', लगाना होगा 50 KM का एक्सट्रा चक्कर; बॉर्डर पर लग सकता है भीषण जाम

प्रवेंद्र सिंह सिकरवार, नोएडा। प्रदूषण नियंत्रण के कारण दिल्ली में 1 नवंबर 2026 से 31 जनवरी 2027 तक नोएडा में पंजीकृत 1.51 लाख बीएस-4 श्रेणी तक के वाहनों का प्रवेश प्रतिबंधित है। दिल्ली में पंजीकृत इसी श्रेणी के वाहन सड़कों पर चल सकेंगे। गैर राज्यों के बीएस-6 पंजीकृत या सीएनजी व इलेक्ट्रिक वाहनों को ही दिल्ली में प्रवेश मिलेगा।

इसको नोएडा के निवासियों ने दोहरी नीति बताया है। देहरादून-हरियाणा जाने वाले ऐसे वाहनों की दिल्ली में पाबंदी से दूसरे वैकल्पिक मार्गों से होकर जाएंगे। इससे 50 किमी तक का प्रदूषण बढेगा। इससे प्रदूषण का स्तर कम होने के बजाए बढेगा।

वैध प्रदूषण के बाद भी नहीं मिलेगा रास्ता जिले में बीएस-4 श्रेणी तक के पंजीकृत वाहनों की संख्या 1.51 लाख है। 1.40 लाख गाड़ियों की निर्धारित आयु सीमा अभी बाकी है और उनके पास वैध प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र भी मौजूद है। इसके विपरीत, इसी श्रेणी के दिल्ली नंबर वाहन राजधानी की सड़कों पर बिना रोकटोक चलने के साथ नोएडा में आ जा सकेंगे।