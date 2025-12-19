नोएडा में स्कूल और मॉल को मिली बम से उड़ाने की धमकी, पुलिस और बम स्क्वाड दस्ता ने शुरू किया सर्च अभियान

जागरण संवाददाता, नोएडा। नोएडा के स्कूल और माल को बम से उड़ाने की धमकी भरा मेल एक बार फिर मिलने का मामला सामने आया है। जानकारी होने पर पुलिस ने स्कूल परिसर और मॉल में सर्च अभियान चलाया। बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वॉड की मदद से भी सर्च अभियान चलाया गया।