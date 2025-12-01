फोन छीना और उड़ गए, नोएडा में पहली बार 'कपल स्नैचर' का आतंक
नोएडा में एक अनोखी घटना सामने आई है जहां बाइक सवार युवक-युवती ने एक एनटीपीसी कर्मचारी से मोबाइल छीन लिया। पीड़ित ने सेक्टर 24 थाने में शिकायत दर्ज कराई है, जिसके बाद पुलिस अपराधियों की तलाश में जुट गई है। नोएडा में स्नैचिंग की बढ़ती घटनाओं ने पुलिस के सामने चुनौती खड़ी कर दी है, जिससे लोगों में डर का माहौल है।
जागरण संवाददाता, नोएडा। हमने राहगीरों से मोबाइल फोन छीनने वाले पुरुष अपराधियों के बारे में तो सुना है, लेकिन नोएडा में यह पहली बार है जब बाइक सवार युवक-युवती ने यह वारदात की है। रविवार रात को सेक्टर 24 थाने के पास दो अपराधियों ने NTPC कर्मचारी से मोबाइल फोन छीन लिया और पूरी स्पीड से भाग गए। पीड़ित ने सेक्टर 24 थाने में शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस अपराधियों की पहचान करने और उन्हें पकड़ने का काम कर रही है।
बुलंदशहर टीचर कॉलोनी के रहने वाले महाकांत शर्मा नोएडा के सेक्टर 24 में NTPC में काम करते हैं। वह रविवार को गेट नंबर 5 के पास काम पर जा रहे थे। उनके पास एक जान-पहचान वाले का फोन आया और वह बात करने लगे। तभी बाइक सवार एक युवक-युवती आए और उनके हाथ से मोबाइल फोन छीन लिया। धक्का लगने से महाकांत सड़क पर गिर गए।
पीड़ित ने शोर मचाया और उन्हें पकड़ने की कोशिश की, लेकिन वे मोबाइल फोन लेकर भाग गए। पीड़ित ने सेक्टर 24 थाने में शिकायत दर्ज कराई है। थाना प्रभारी सुबोध कुमार ने बताया कि पीड़ित की शिकायत के आधार पर केस दर्ज कर लिया गया है। अपराधियों को पकड़ने के लिए एक टीम लगाई गई है। घटनास्थल के आसपास लगे CCTV फुटेज का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। जल्द ही घटना का पर्दाफाश किया जाएगा।
स्नैचर बन रहे हैं चुनौती
नोएडा, ग्रेटर नोएडा और सेंट्रल नोएडा तीनों जोन में बाइक सवार अपराधी हर दिन मोबाइल स्नैचिंग की वारदातों को अंजाम दे रहे हैं। लोगों को दोहरा नुकसान हो रहा है। एक तो मोबाइल फोन का नुकसान और दूसरा जरूरी डेटा का नुकसान। कई गैंग मोबाइल फोन चोरी के अलावा बैंक अकाउंट से पैसे भी उड़ा रहे हैं।
80 हॉटस्पॉट पहचाने गए
पिछले साल गौतम बुद्ध नगर कमिश्नरेट पुलिस ने तीनों जोन के बॉर्डर इलाकों में 80 से ज्यादा हॉटस्पॉट पहचाने थे। वहां बैरिकेड लगाए गए थे और एक सब-इंस्पेक्टर की लीडरशिप में एक स्पेशल टीम तैनात की गई थी। इस पहल का मकसद बाहरी इलाकों से आकर मोबाइल फोन और चेन छीनने वाले अपराधियों पर रोक लगाना था। हालांकि, जमीन पर ऐसी पहल न होने की वजह से अपराधी पुलिस थानों के पास ही वारदात कर रहे हैं और बच निकल रहे हैं।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।