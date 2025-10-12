'एक मिनट में सही कर दूंगा...', नोएडा में बाइक टकराने पर भिड़े दो पक्ष; जमकर चले हेलमेट
नोएडा के सेक्टर 107 में दो बाइक सवारों की टक्कर के बाद विवाद हो गया। कहासुनी मारपीट में बदल गई और दोनों पक्षों ने हेलमेट से हमला किया। घटना का वीडियो वायरल हो रहा है। पुलिस मामले की जांच कर रही है और आरोपियों की पहचान की जा रही है।
जागरण संवाददाता, नोएडा। सेक्टर 107 में ग्रेट वैल्यू शरणम सोसायटी के पास बाइक टकराने पर बाइक सवार दो पक्ष आपा खो बैठे। देखते ही देखते बात इतनी बिगड़ गई कि मारपीट की नौबत आ गई। दो पक्ष आपस में भिड़ गए और जमकर हेलमेट चले।
सोशल मीडिया पर वायरल 26 सेकंड के वीडियो में एक पक्ष कह रहा है कि सही कर दूंगा एक मिनट में...। इतने में दूसरे पक्ष का हाथ गिरेबान तक पहुंचता है। इसी बीच दूसरे पक्ष का अन्य व्यक्ति दोनों को रोकने का प्रयास करता है, लेकिन बात बिगड़ती चली जाती है। दोनों पक्ष एक दूसरे को हेलमेट से पीटना शुरू कर देते हैं। सेक्टर 39 थाना पुलिस मामले का संज्ञान लेकर जांच कर रही है।
ग्रेट वैल्यू शरणम सोसायटी के पास हुई मारपीट
मारपीट करने के वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।