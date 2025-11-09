Language
    नोएडा में मिली सिर कटी महिला की लाश मामले में शातिरों की चाल पढ़ने में जुटी पुलिस, संदिग्धों से दोबारा होगी पूछताछ

    By Munish Kumar Sharma Edited By: Abhishek Tiwari
    Updated: Sun, 09 Nov 2025 10:35 AM (IST)

    नोएडा में एक महिला की सिर कटी लाश मिलने से सनसनी फैल गई है। पुलिस अपराधियों की चाल को समझने के लिए जांच कर रही है और संदिग्धों से दोबारा पूछताछ की जाएगी। पुलिस मामले की तह तक जाने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है।

    मुनीश शर्मा, नोएडा। सेक्टर 82 कट चौकी के पास नाले में मिले महिला के सिर व हाथ कटे शव की पहचान कर रही पुलिस शातिर हत्यारोपित की चाल पढ़ने में जुटी है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर नोएडा पुलिस शव फेंकने के 16 घंटे में सीसीटीवी और इलेक्ट्रानिक सर्विलांस से सामने आए संदिग्धों से दोबारा पूछताछ करने में जुट गई हैं।

    उधर, नोएडा पुलिस मैनुअल मुखबरी के आधार पर एनसीआर में महिला के आयु वर्ग की 40 गुमशुदगी पर काम कर रही है। उधर, सेक्टर 82 चौकी प्रभारी पर गाज गिरने और डीसीपी नोएडा से मामले में रिपोर्ट मांगे जाने की चर्चा है। पुलिस अधिकारियों ने काेई अधिकारिक पुष्टि नहीं की।

    नोएडा पुलिस ने घटनास्थल पर बरसाती नाले के 40 मीटर हिस्से में बंध लगाया गया। पंप से पानी को बाहर निकालकर कटे हाथ, सिर, मोबाइल आदि को तलाशा। नाले से एक महिला का नीला ब्लेजर मिला। वहीं नाले से सटे जंगल को दसवीं बार खंगालने की प्रक्रिया पूरी हुई, लेकिन सर्च अभियान में कोई अहम सबूत नहीं मिले। उधर, घटनास्थल के पास पेट्रोल पंप डेरा डाली पुलिस सीसीटीवी फुटेज और इलेक्ट्रानिक सर्विलांस के डाटा को खंगालने में जुटी रही। वहीं कुछ टीम वाहनों से दौड़ती नजर आईं।

    सूत्रों की मानें तो पुलिस घटनास्थल के आसपास से गुजरने वाले काफी संदिग्धों से पूछताछ कर चुकी है। कोई शौचालय लगने आदि बहाने बताकर चला गया। पुलिस अधिकारियों को लगता है कि इनमें से हत्यारोपित भी हो सकता है। सभी टीमों को संदिग्धों से दोबारा संपर्क करने। सख्ती से पूछताछ करने पर जोर दिया गया है। उधर, डंफर समेत पांच चालक संदिग्धता के दायरे में आए हैं, लेकिन पुलिस अभी किसी ठोस नतीजे पर नहीं है।

    डीसीपी नोएडा यमुना प्रसाद ने बताया कि चार टीम और बढ़ाई गई हैं। एनसीआर में हाल फिलहाल में गुमशुदा महिलाओं की जानकारी पर काम किया जा रहा है। संदिग्ध वाहनों की फिजिकल जांच और संदिग्धों से पूछताछ भी की जा रही है।

    पोस्टमार्टम से जुटाई जानकारी

    पुलिस को पोस्टमार्टम से शव से मिलने 24 घंटे के अंदर हत्या होना आया, जबकि शरीर पर कई जगह घाव(मल्टीपल कटस), दुष्कर्म (सेक्सुअल असाल्ट) नहीं होना, संघर्ष(साइन आफ स्ट्रगर्ल) के निशान नहीं होना आदि पता चला है।

    हाइटेक तरीके से जुटाए जा रहे सबूत

    पुलिस ने फारेसिंक टीम की मदद से भी घटनास्थल पर साक्ष्य जुटाए हैं। मौके पर काम कर रहे एक सफाई कर्मी ने बताया कि खून की एक बूंद भी पुलिस को मिली है। उसके साथ-साथ मौके से मिट्टी आदि के नमूने भी मौके से जुटाये गये हैं। इन सभी को विवेचना के दौरान हत्यारोपित को सजा दिलाने में आधार बनाया जा सकता है।