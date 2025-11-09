नोएडा में मिली सिर कटी महिला की लाश मामले में शातिरों की चाल पढ़ने में जुटी पुलिस, संदिग्धों से दोबारा होगी पूछताछ

मुनीश शर्मा, नोएडा। सेक्टर 82 कट चौकी के पास नाले में मिले महिला के सिर व हाथ कटे शव की पहचान कर रही पुलिस शातिर हत्यारोपित की चाल पढ़ने में जुटी है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर नोएडा पुलिस शव फेंकने के 16 घंटे में सीसीटीवी और इलेक्ट्रानिक सर्विलांस से सामने आए संदिग्धों से दोबारा पूछताछ करने में जुट गई हैं।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

उधर, नोएडा पुलिस मैनुअल मुखबरी के आधार पर एनसीआर में महिला के आयु वर्ग की 40 गुमशुदगी पर काम कर रही है। उधर, सेक्टर 82 चौकी प्रभारी पर गाज गिरने और डीसीपी नोएडा से मामले में रिपोर्ट मांगे जाने की चर्चा है। पुलिस अधिकारियों ने काेई अधिकारिक पुष्टि नहीं की।

नोएडा पुलिस ने घटनास्थल पर बरसाती नाले के 40 मीटर हिस्से में बंध लगाया गया। पंप से पानी को बाहर निकालकर कटे हाथ, सिर, मोबाइल आदि को तलाशा। नाले से एक महिला का नीला ब्लेजर मिला। वहीं नाले से सटे जंगल को दसवीं बार खंगालने की प्रक्रिया पूरी हुई, लेकिन सर्च अभियान में कोई अहम सबूत नहीं मिले। उधर, घटनास्थल के पास पेट्रोल पंप डेरा डाली पुलिस सीसीटीवी फुटेज और इलेक्ट्रानिक सर्विलांस के डाटा को खंगालने में जुटी रही। वहीं कुछ टीम वाहनों से दौड़ती नजर आईं।

सूत्रों की मानें तो पुलिस घटनास्थल के आसपास से गुजरने वाले काफी संदिग्धों से पूछताछ कर चुकी है। कोई शौचालय लगने आदि बहाने बताकर चला गया। पुलिस अधिकारियों को लगता है कि इनमें से हत्यारोपित भी हो सकता है। सभी टीमों को संदिग्धों से दोबारा संपर्क करने। सख्ती से पूछताछ करने पर जोर दिया गया है। उधर, डंफर समेत पांच चालक संदिग्धता के दायरे में आए हैं, लेकिन पुलिस अभी किसी ठोस नतीजे पर नहीं है।

डीसीपी नोएडा यमुना प्रसाद ने बताया कि चार टीम और बढ़ाई गई हैं। एनसीआर में हाल फिलहाल में गुमशुदा महिलाओं की जानकारी पर काम किया जा रहा है। संदिग्ध वाहनों की फिजिकल जांच और संदिग्धों से पूछताछ भी की जा रही है।

पोस्टमार्टम से जुटाई जानकारी पुलिस को पोस्टमार्टम से शव से मिलने 24 घंटे के अंदर हत्या होना आया, जबकि शरीर पर कई जगह घाव(मल्टीपल कटस), दुष्कर्म (सेक्सुअल असाल्ट) नहीं होना, संघर्ष(साइन आफ स्ट्रगर्ल) के निशान नहीं होना आदि पता चला है।