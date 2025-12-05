नोएडा अथॉरिटी की जीरो-टॉलरेंस पॉलिसी, प्रदूषण फैलाने वालों पर ₹15 लाख का जुर्माना; 14 स्पेशल टीमें तैनात

जागरण संवाददाता, नोएडा। दिल्ली-NCR में हवा की क्वालिटी खराब होने के बाद, सेंट्रल क्वालिटी इंस्पेक्शन कमीशन के लागू किए गए ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान के तहत न्यू ओखला इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी ने मोर्चा संभाला है। अथॉरिटी ने हवा के प्रदूषण को कंट्रोल करने के लिए 14 स्पेशल टीमें बनाई हैं, जो पूरे नोएडा इलाके में GRAP स्टैंडर्ड को सख्ती से लागू कर रही हैं। नियमों का उल्लंघन करने वाली कंस्ट्रक्शन साइट्स और यूनिट्स पर कार्रवाई करते हुए, अथॉरिटी ने अब तक कुल ₹14,95,000 का भारी जुर्माना लगाया है। अथॉरिटी का कहना है कि वह प्रदूषण फैलाने वालों के खिलाफ जीरो-टॉलरेंस पॉलिसी अपना रही है।

धूल कंट्रोल के लिए सड़कों पर बड़ा अभियान सड़कों की धूल को कंट्रोल करने के लिए अथॉरिटी हर दिन बड़े पैमाने पर काम कर रही है। हवा के प्रदूषण को कम करने के लिए, नोएडा की मुख्य सड़कों पर रोज़ाना औसतन 60 टैंकर ट्रीटेड पानी का छिड़काव कर रहे हैं, जो 260 से 280 किलोमीटर की दूरी तय करते हैं। इसके अलावा, सड़क की सफाई के लिए 14 मैकेनिकल स्वीपिंग मशीनों का इस्तेमाल किया जा रहा है, जो रोजाना औसतन 340 किलोमीटर की दूरी तय करती हैं। हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट भी प्रदूषण कम करने की इस कोशिश में एक्टिव रूप से शामिल है, और यह पक्का कर रहा है कि सेंट्रल वर्ज के किनारे पेड़ों और पौधों की रोज़ाना 25 टैंकरों से धुलाई हो।

कंस्ट्रक्शन और डेमोलिशन वेस्ट की एडवांस्ड टेक्नोलॉजी और मैनेजमेंट अथॉरिटी कंस्ट्रक्शन साइट्स से होने वाले धूल के प्रदूषण को रोकने के लिए एडवांस्ड टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रही है। नोएडा में, अलग-अलग कंस्ट्रक्शन साइट्स पर 88 स्टैटिक एंटी-स्मॉग गन और 10 ट्रक-माउंटेड एंटी-स्मॉग गन चलाई जा रही हैं। इसके अलावा, कंस्ट्रक्शन और डेमोलिशन वेस्ट के साइंटिफिक डिस्पोज़ल के लिए सेक्टर 80 में 400 TDS प्रोसेसिंग प्लांट सफलतापूर्वक चल रहा है।