नोएडा प्राधिकरण बोर्ड आधा दर्जन महत्वपूर्ण मुद्दों पर करेगा 'मंथन', आज की बैठक पर टिकी सबकी निगाह
नोएडा प्राधिकरण बोर्ड की बैठक में कई महत्वपूर्ण एजेंडे रखे जाएंगे। सबकी निगाहें आज होने वाली इस बैठक पर टिकी हुई हैं। बैठक में विकास परियोजनाओं, बुनिय ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, नोएडा। प्राधिकरण की बोर्ड बैठक शनिवार को आयोजित होगी। इसमें बीते समय में न्यायालय के फैसलों से संबंधित प्रस्ताव रखे जाएंगे। बैठक में आधा दर्जन से अधिक प्रस्ताव रखे जाएंगे।
प्राधिकरण अधिकारियों के मुताबिक इसमें मुख्य रूप से यूनिफाइड पालिसी में किए गए संशोधन को मंजूरी दी जाएगी। जिले के तीनों प्राधिकरण में संपत्ति आवंटन नियमों में एकरूपता के लिए यूनिफाइड पालिसी बनाई गई है।
इसके अलावा मैक्स बिल्डर, आरओ कैंट व एक अन्य न्यायालय से संबंधित प्रस्ताव है। यूनिफाइड पॉलिसी में बदलाव के प्रस्ताव में दादा-दादी, नाना-नानी को रिश्तेदार की श्रेणी में शामिल करने और इनसे मिली संपत्ति को ट्रांसफर शुल्क के दायरे से बाहर रखा जाना है।
इसके अलावा छोटे व्यावसायिक भूखंड व दुकानों के आवंटन के नियम सरल किया जाना, शेयर होल्डिंग में बदलाव की सूचना समय पर न देने वालों पर जुर्माने की गणना की तारीख तय होनी है। यह पॉलिसी फरवरी-2025 में प्रभावी हुई थी। इसके बाद कुछ नियम-शर्तों में समस्या सामने आ रही थी।
