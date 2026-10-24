नोएडा एक्वा मेट्रो में एक दिन में 1,05,358 यात्रियों ने किया सफर, पीक आवर्स में अब हर 6:35 मिनट पर मिलेगी ट्रेन

जागरण संवाददाता, नोएडा। नोएडा मेट्रो रेल कारपोरेशन (एनएमआरसी) की एक्वा मेट्रो में यात्रियों की संख्या लगातार बढ़ रही है। शनिवार को मेट्रो में 1,05,358 यात्रियों ने सफर किया। नोएडा मेट्रो के इतिहास में एक दिन में यात्रियों की यह अब तक की सर्वाधिक संख्या है।

बढ़ती मांग को देखते हुए एनएमआरसी एक नवंबर से पीक आवर्स में ट्रेनों की फ्रीक्वेंसी बढ़ाने जा रहा है। इसके तहत ट्रेनों के बीच का अंतराल 7 मिनट 30 सेकंड से घटाकर 6 मिनट 35 सेकंड किया जाएगा। यात्रियों की संख्या में 20 प्रतिशत वृद्धि एनएमआरसी के एमडी कृष्णा करुणेश ने बताया कि यात्रियों की सुविधा के लिए क्यूआर कोड आधारित टिकटिंग, नेशनल कामन मोबिलिटी कार्ड (एनसीएमसी) और फुट ओवरब्रिज (एफओबी) के जरिये कनेक्टिविटी बेहतर करने जैसे कदम उठाए गए हैं। इन प्रयासों से मेट्रो में औसत दैनिक यात्रियों की संख्या में 20 प्रतिशत वृद्धि दर्ज की गई है।

व्यवहार्यता पर विचार किया जा रहा एनएमआरसी रात में मेट्रो संचालन का समय बढ़ाने पर भी विचार कर रहा है। प्रस्ताव के अनुसार, सेक्टर-51 से डिपो स्टेशन की ओर जाने वाली आखिरी मेट्रो रात 11:25 बजे रवाना हो सकती है। हालांकि, इस बदलाव को अभी अंतिम मंजूरी नहीं मिली है। परिचालन व्यवस्था और व्यवहार्यता पर विचार किया जा रहा है।