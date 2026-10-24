नोएडा में अवैध निर्माण पर बड़ा एक्शन, हाजीपुर-सलारपुर के कई खसरा नंबर जारी; खरीद-फरोख्त से रहें दूर

कुंदन तिवारी, नोएडा। हाजीपुर और सलारपुर गांव में अवैध निर्माण के खिलाफ नोएडा प्राधिकरण कार्रवाई करेगा। प्राधिकरण ने संबंधित खसरा नंबरों की सूची और चौहद्दी वाला नक्शा जारी कर लोगों से इन जमीनों की खरीद-फरोख्त न करने की अपील की है।

इन प्रॉपर्टीज को गिराने की है तैयारी हाजीपुर गांव में स्टर्लिंग माल के बराबर खसरा नंबर-412 पर बने माॅल को ध्वस्त किया जाएगा। इसके आगे एक दुकान छोड़कर हाजीपुर गांव जाने वाली गली नंबर-8 है। गली के भीतर सामने खसरा नंबर-247 और 250 को भी प्राधिकरण ने अवैध बताया है। गली के बराबर भंगेल का खसरा नंबर-218 है, जिसे अवैध नहीं माना गया है।

सलारपुर गांव के कई खसरा नंबर किए जारी हालांकि, उससे सटे खसरा नंबर-217 को अवैध बताया गया है। यहां व्यावसायिक संपत्ति संचालित हो रही है। सेक्टर-107 स्थित लोटस 300 और प्रतीक एडिफिस सोसायटी के सामने सलारपुर गांव में बनी अवैध इमारतों को भी सील करने के बाद ध्वस्त किया जाएगा।