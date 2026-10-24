नोएडा सेक्टर 125 अग्निकांड: ग्राइंडर की चिंगारी से कैसे 6 दुकानों तक पहुंची आग? दुकान में फंसे व्यक्ति की मौत

जागरण संवाददाता, नोएडा। सेक्टर 125 स्थित मंदिर के पास की जमीन पर बनी चाय-नाश्ते की अवैध अस्थाई दुकान में शनिवार को सुंदरीकरण का कार्य कराते समय ग्रांइडर (दीवार व पत्थर की काटने की मशीन) की चिंगारी से पास में रखे प्लास्टिक आदि के सामान में आ लग गई।

देखते ही देखते ही आग ने विकराल रूप धारण कर लिया। पड़ोस की फास्ट फूड की पांच दुकानों को भी चपेट में ले लिया। तीन सिलेंडर फटे और चारों ओर धुएं का गुबार छा गया। कई किलोमीटर दूर एक्सप्रेसवे तक धुआं दिखा।

दम घुटने और झुलसने से एक की मौत अग्निशमन टीम ने छह गाड़ियों की मदद से आग को बुझाया, लेकिन अंदर फंसे एक व्यक्ति की दम घुटने और झुलसने मौत हो गई। पुलिस शव की शिनाख्त करने का प्रयास कर रही है। इस बारे में हादसे के समय मकैनिक का काम कर सोहेल नाम के मकैनिक के स्वजन और साथियों से संपर्क कर जानकारी जुटा रही है।

ग्राइंडर मशीन में पकड़ी चिंगारी नोएडा सेक्टर 125 रायपुर गांव में मंदिर के पास करीब 400 गज जमीन है। यहां पर चाय-नाश्ते आदि की छह सात अस्थाई दुकानें हैं। इनमें से एक कृष्णा फूड प्वाइंट के सुंदरीकरण (बोर्ड व इंटीरियर डिजाइन) का काम चल रहा था।

ग्रांइडर मशीन से काम करते समय चिंगारी ने आग पकड़ ली। धुआं निकलता देख दुकान के अंदर से लोग बाहर आ गए। आग फैलने लगी और आसपास की दुकानों ने भी आग पकड़ ली। लोगों ने आग बुझाने का प्रयास किया, लेकिन तीन सिलेंडर फटने से लोग दूर हो गए और कंट्रोल रूम को सूचना दी।