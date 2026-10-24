ग्रेटर नोएडा की 40 सोसायटियों को सीवर समस्या से मिलेगी राहत, जल्द शुरू होंगे 125 MLD के दो नए STP

जागरण संवाददाता, ग्रेटर नोएडा। ग्रेनो वेस्ट की सोसायटी और सेक्टरों में सीवर की समस्या का जल्द ही स्थायी समाधान होने वाला है। करीब 125 एमएलडी क्षमता के दो नए सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट (एसटीपी) अगले दो से तीन महीने में शुरू हो जाएंगे।

दीवाली के बाद इनकी एक महीने तक टेस्टिंग चलेगी। दोनों एसटीपी का निर्माण पूरा हो चुका है। अब शोधन के लिए जरूरी उपकरण लगाए जा रहे हैं। इसमें 80 एमएलडी क्षमता का एसटीपी सूरजपुर वेटलैंड में और 45 एमएलडी क्षमता का एसटीपी बिसरख में हिंडन नदी के किनारे बनाया जा रहा है।

सेक्टरों में सीवर प्रबंधन सुधरेगा जानकारी के अनुासार, इनमें ग्रेनो वेस्ट और सूरजपुर के आसपास के इलाकों का सीवर पानी शोधन के लिए आएगा। इन एसटीपी के शुरू होने से करीब 40 सोसायटी और आधा दर्जन सेक्टरों में सीवर प्रबंधन सुधरेगा।

समस्या से निजात मिलेगी वहीं, लोगों को सीवर ओवरफ्लो और सड़कों पर गंदा पानी बहने की समस्या से निजात मिलेगी। साथ ही हिंडन नदी और सूरजपुर वेटलैंड को भी प्रदूषित होने से बचाया जा सकेगा। अभी नाले-नालियों के जरिए गंदा पानी सीधे वेटलैंड में पहुंच रहा है, जिससे पर्यावास पर बुरा असर पड़ रहा है।