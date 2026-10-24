ग्रेटर नोएडा में प्रदूषण से निपटने के लिए 224 एंटी स्मॉग गन तैनात, 107 वॉटर टैंकरों से हो रहा पानी का छिड़काव

जागरण संवाददाता, ग्रेटर नोएडा। बढ़ते वायु प्रदूषण पर नियंत्रण के लिए ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण ने अभियान तेज कर दिया है। शहर में धूल उड़ने से रोकने के लिए निर्माण साइटों पर 216 और सार्वजनिक स्थलों पर आठ एंटी स्माग गन लगाई गई हैं।

इसके अलावा 107 वाटर टैंकरों से सड़कों पर पानी का छिड़काव किया जा रहा है। सड़कों की सफाई के लिए 11 मैकेनिकल स्वीपिंग मशीनें भी लगाई गई हैं। 21 जोन में बंटा पूरा शहर प्राधिकरण ने निगरानी और प्रदूषण नियंत्रण के लिए शहर को 21 जोन में बांटा है। प्रत्येक जोन में वरिष्ठ प्रबंधक स्तर के अधिकारी को जोनल अधिकारी और प्रबंधक स्तर के अधिकारी को सहायक जोनल अधिकारी बनाया गया है।