    Noida AQI: नोएडा में बढ़ते प्रदूषण से कम हो रही लोगों की सांसें, गंभीर श्रेणी में शहर की हवा

    By Chetna Rathore Edited By: Abhishek Tiwari
    Updated: Wed, 24 Dec 2025 05:06 AM (IST)

    नोएडा में प्रदूषण का स्तर लगातार बढ़ रहा है, जिससे लोगों को सांस लेने में तकलीफ हो रही है। शहर का वायु गुणवत्ता सूचकांक गंभीर श्रेणी में पहुँच गया है। ...और पढ़ें

    Hero Image

    जागरण संवाददाता, नोएडा। शहर की हवा में सुधार देखने को नहीं मिल रहा है। विभागों की लापरवाही से दिन पर दिन बढ़ता प्रदूषण लोगों की सांसें कम कर रहा है। बुधवार को नोएडा का वायु गुणवत्ता सूचकांक 426 गंभीर और ग्रेनो का 388 बेहद खराब श्रेणी में दर्ज हुआ।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    देश में सबसे प्रदूषित शहर प्रदेश का शो विंडो रहा। नोएडा प्राधिकरण,बिजली विभाग और जल विभाग की वेंडर्स शहर की सड़कों को खराब करने में लगे हैं। इन विभागों पर नियमों का उल्लंघन करने पर नोटिस और जुर्माने की कार्रवाई भी काम नहीं आ रही है।

    बता दें कि सामाजिक कार्यकर्ता अमित गुप्ता ने बताया कि सड़क पर ग्रेप के नियमों का उल्लंघन करने पर एनजीटी में शिकायत की थी।जिसपर एनजीटी ने प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से कार्रवाई पर जवाब मांगा था। जिसपर बोर्ड के अधिकारियों ने कोर्ट के प्रश्नों का जवाब देते हुए कहा था कि नवंबर से दिसंबर तक 30 निरीक्षण कर केस किया था इनमें अधिक केस नोएडा प्राधिकरण,बिजली विभाग और जल विभाग के वेंडर्स द्वारा किए जा रहे खुदाई कार्य को लेकर थे।

    इसपर जुर्माना और नोटिस की कार्रवाई कर चुके हैं। विभागों के अधिकारी नोटिस जारी होने के बाद भी संज्ञान नहीं ले रहे हैं। जवाब पर एनजीटी बुधवार को सुनवाई करेगा। ग्रेप 4 लागू होने के बाद भी सड़कों पर खुले में निर्माण सामग्री और मिट्टी के ढेर लगे हुए हैं लगातार शिकायत करने के बाद भी प्राधिकरण मिट्टी के ढेर साफ नहीं करा रहा है। वाहनों के आवागमन से धूल उड़ रही है। इससे लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।

    प्रदूषण और ठंड ने किया परेशान

    दिन और रात के तापमान में लगातार कमी आने से ठंड का स्तर बढ़ने लगा है। अधिकतम तापमान 18 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 11 डिग्री सेल्सियस दर्ज की गई। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार दिन और रात के तापमान में और गिरावट आएगी।