Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    नोएडा एयरपोर्ट पर यात्रियों को कराया गुवाहाटी की फ्लाइट के लिए बोर्डिंग तक का ट्रायल

    By Manoj Kumar Sharma Edited By: Sonu Suman
    Updated: Sun, 14 Dec 2025 10:01 PM (IST)

    नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर संचालन की तैयारियों को लेकर यात्री सुविधाओं का परीक्षण किया गया। यापल ने दिल्ली एनसीआर के लोगों को गुवाहाटी तक हवाई सफर के ...और पढ़ें

    Hero Image

    नोएडा एयरपोर्ट पर यात्री सुविधाओं से लेकर तमाम उपकरणों का परीक्षण किया जा रहा है।

    जागरण संवाददाता, जेवर। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर संचालन की तैयारियों को लेकर यात्री सुविधाओं से लेकर एयरपोर्ट पर लगे उपकरणों का परीक्षण किया जा रहा है, जिससे संचालन के दौरान नोएडा एयरपोर्ट से यात्रा करने वाले यात्रियों को किसी तरह की परेशानियों का सामना न करना पड़े।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    इसी को देखते हुए यापल ने रविवार को दिल्ली एनसीआर व स्थानीय लोगों को नोएडा एयरपोर्ट से गुवाहाटी तक हवाई सफर के लिए टिकट देकर टर्मिनल में प्रवेश से लेकर रजिस्ट्रेशन और सुरक्षा जांच की पूरी प्रक्रिया का परीक्षण किया।

    सुबह करीब 11 बजे हाथों में बैग लिए लोग टर्मिनल में प्रवेश किए उनके रजिस्ट्रेशन के साथ ही हवाई सफर की टिकट दी गई। ट्रायल के दौरान यात्रियों के प्रवेश से लेकर बोर्डिंग तक की सभी प्रक्रियाओं की जांच पड़ताल की गई।

    नोएडा एयरपोर्ट पर ट्रयाल में शामिल स्थानीय लोगों को गुवाहाटी के लिए अकासा एयर की टिकट देते हुए घरेलू टर्मिनल में प्रवेश दिलाया गया। यात्री बने लोगों को प्रवेश से लेकर फ्लाइट में बैठने तक की पूरी जानकारी दी गई। हालांकि ये सब नोएडा एयरपोर्ट के संचालन से पहले एयरपोर्ट पर लगे उपकरण और यात्री सुविधाओं को लेकर सफल ट्रायल किया गया था।

    यमुना इंटरनेशनल एयरपोर्ट प्राइवेट लि. (यापल) ने रविवार को एयरपोर्ट पर दिल्ली एनसीआर और एयरपोर्ट के आसपास के लोगों को यात्री बनाकर टर्मिनल सुविधाओं को लेकर ट्रायल किया। स्थानीय लोग टिकट और पहचान पत्र (आईडी) के साथ (अकासा एयर)एयरलाइन के काउंटर पर जाते हैं। जहां सुरक्षा जांच के बाद यात्री ऑनलाइन चेक-इन करते हैं, जिसके बाद उन्हें गुवाहाटी की फ्लाइट के बोर्डिंग पास दिए जाते हैं।

    यात्री चेक-इन काउंटर पर अपना सामान सौंपते है, जहां सामान का वजन करने के बाद उस पर बार कोड वाला टैग लगाया जाता है। टैग लगने के बाद सामान कन्वेयर बेल्ट से स्कैन होने के बाद उसी उड़ान स्थल पर भेजा जाता है। यात्रियों के हैंड बैगेज और व्यक्तिगत वस्तुओं की जांच के बाद मेटल डिटेक्टर से निकलते हुए बाडी स्कैनर से जांच पूरी कर यात्रा के लिए आगे बढ़ते हैं।

    ट्रायल के दौरान गुवाहाटी जाने वाली फ्लाइट के आने का अनाउंसमेंट किया जाता है, लोगों को हवाई जहाज तक पहुंचाने के लिए एरो ब्रिज के रास्ते ले जाया जाता है। हांलाकि यात्रा वास्तविक न होने के चलते यात्रियों को एरो ब्रिज से वापस टर्मिनल और चैक आउट कराया जाता है। इस दौरान स्थानीय लोग एयरपोर्ट पर यात्री सुविधाओं को देखकर बेहद खुश नजर आए।