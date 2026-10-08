कोलकाता के बाद नोएडा एयरपोर्ट से अब उदयपुर के लिए सीधी फ्लाइट, 25 अक्टूबर से शुरू होगी सेवा

जागरण संवाददाता, ग्रेटर नोएडा। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से कोलकाता के बाद अब एक और नए शहर के लिए हवाई सेवा शुरू होने जा रही है।

इंडिगो एयरलाइंस 25 अक्टूबर से उदयपुर के लिए सीधी उड़ान शुरू करेगी। इससे एनसीआर और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के यात्रियों को उदयपुर जाने के लिए सीधी हवाई कनेक्टिविटी मिलेगी।

दोपहर में उदयपुर को उड़ान, शाम को वापसी

नोएडा एयरपोर्ट से उदयपुर के लिए उड़ान दोपहर 1:30 बजे रवाना होगी और 3:10 बजे उदयपुर पहुंचेगी। वहीं उदयपुर से वापसी की फ्लाइट शाम 6:20 बजे रवाना होकर रात 8 बजे नोएडा एयरपोर्ट पहुंचेगी। इस तरह यात्रियों को उदयपुर आने-जाने के लिए सीधी उड़ान का विकल्प उपलब्ध होगा।