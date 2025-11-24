Language
    Noida Airport: BSAS ने नोएडा एयरपोर्ट की सुरक्षा जांच की, रिपोर्ट सौंपने के बाद एयरो ड्रोम लाइसेंस होगा जारी

    By Arvind Mishra Edited By: Sonu Suman
    Updated: Mon, 24 Nov 2025 11:35 PM (IST)

    नागर विमानन सुरक्षा ब्यूरो (बीसीएएस) की टीम ने नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट की सुरक्षा जांच की। पहले भी सुरक्षा उपकरणों में खामियां मिली थीं, जिनका निस्तारण करने के निर्देश दिए गए थे। कंपनी के अनुरोध पर बीसीएएस की टीम दोबारा जांच कर रही है। जांच के बाद डीजीसीए को रिपोर्ट सौंपी जाएगी, जिसके आधार पर एयरो ड्रोम लाइसेंस जारी करने का निर्णय लिया जाएगा।

    बीसीएएस की टीम ने सोमवार को नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट की सुरक्षा जांच की।

    जागरण संवाददाता, ग्रेटर नोएडा। नागर विमानन सुरक्षा ब्यूरो (बीसीएएस) की टीम ने सोमवार को नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट की सुरक्षा जांच की। जांच का यह कार्य मंगलवार को भी होगा। इसके बाद ब्यूरो अपनी रिपोर्ट नागर विमानन महानिदेशालय को देगा। इसके आधार पर निदेशालय एयरपोर्ट को एयरो ड्रोम लाइसेंस जारी करने का निर्णय लेगा। बीसीएएस ने अक्टूबर में एयरपोर्ट के सुरक्षा उपकरणों की जांच की थी।

    इस दौरान मानक के अनुसार सुरक्षा में खामियां मिलने पर उनका निस्तारण करने के लिए एयरपोर्ट की विकासकर्ता कंपनी यमुना इंटरनेशनल एयरपोर्ट प्रा. लि. को निर्देश दिए थे। कंपनी ने 18 नवंबर को बीसीएएस को पत्र भेजकर पूर्ण सुरक्षा जांच का अनुरोध किया था।

    कंपनी के अनुरोध पर सोमवार को बीसीएएस की स्टैंडिंग कमेटी के सदस्य जांच के लिए नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पहुंचे और पूर्व में मिली खामियां के निस्तारण की जांच की। मंगलवार को भी जांच जारी रहेगी। इस दौरान एयरपोर्ट पर यात्रियों की सुरक्षा संबंधित उपकरणों की बीसीएस के मानकों के हिसाब से जांच कर डीजीसीए को रिपोर्ट सौंपी जाएगी।

    नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट लि. के नोडल अफसर शैलेंद्र भाटिया ने बताया कि बीसीएएस ने सोमवार को एयरपोर्ट पर सुरक्षा का जांच की है। मंगलवार को जांच का कार्य पूरा हो जाएगा। उम्मीद है कि इस माह के अंत तक डीजीसीए से एयरपोर्ट को एयरो ड्रोम लाइसेंस जारी हो जाएगा। इस माह के अंत में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गौतमबुद्ध नगर का दौरा करेंगे। इस दौरान मुख्यमंत्री के नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का निरीक्षण की भी संभावना है।

    अधिकारियों का दावा है कि एयरपोर्ट पर सभी कार्य तकरीबन पूरे हो चुके हैं। उद्घाटन की तिथि तय होने के साथ ही तैयारी शुरू कर दी जाएगी। विमान सेवा संचालन का निर्णय विकासकर्ता कंपनी और एयरलाइंस मिलकर करेंगे।