जेवर हवाई अड्डा: 24 साल-7 सरकारें, आखिरकार तैयार... एशिया के सबसे बड़े एयरपोर्ट को बस लाइसेंस और उद्घाटन की तारीख का इंतजार
मनोज कुमार शर्मा, जेवर। जेवर में नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनकर तैयार है। उद्घाटन से पहले, एयरोड्रम लाइसेंस और प्रधानमंत्री कार्यालय से अपॉइंटमेंट का अभी भी इंतजार है। जेवर में दुनिया के चौथे सबसे बड़े और एशिया के सबसे बड़े इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिए लोगों को 24 साल इंतजार करना पड़ा।
इस दौरान, केंद्र और राज्य सरकारों ने एयरपोर्ट को जेवर से हिरनगांव, हिसार, झज्जर, तो कभी आगरा और मथुरा शिफ्ट करने की कोशिश की। प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री योगी के डेवलपमेंट मॉडल ने 25 नवंबर, 2021 को इंटरनेशनल एयरपोर्ट के शिलान्यास के साथ जेवर को एक अनोखी सौगात दी। शिलान्यास के चार साल बाद, एयरपोर्ट उड़ानों के लिए तैयार है। एयरोड्रम लाइसेंस और प्रधानमंत्री कार्यालय से उद्घाटन की तारीख का इंतजार है।
जेवर में एयरपोर्ट बनाने का सपना सबसे पहले 2001 में मौजूदा रक्षा मंत्री और उत्तर प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री राजनाथ सिंह ने केंद्र सरकार को एक प्रस्ताव देकर दिखाया था। बाद में, BSP सुप्रीमो मायावती ने, जो उनका होम डिस्ट्रिक्ट है, 2008 में जेवर में एयरपोर्ट के लिए केंद्र सरकार को प्रपोज़ल दिया। लेकिन, केंद्र की कांग्रेस सरकार ने कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाया और एयरपोर्ट प्रोजेक्ट फेल हो गया।
मायावती सरकार ने एयरपोर्ट के लिए यमुना अथॉरिटी से पांच हज़ार हेक्टेयर ज़मीन रिज़र्व कर ली। 2012 में, अखिलेश यादव की लीडरशिप वाली समाजवादी पार्टी की सरकार ने इस प्रोजेक्ट को पूरी तरह से रोक दिया। 2015 में, जेवर एयरपोर्ट प्रोजेक्ट ने तब रफ़्तार पकड़ी जब लोकल MP डॉ. महेश शर्मा सेंट्रल मिनिस्टर ऑफ़ स्टेट फॉर सिविल एविएशन बने।
राज्य में उस समय की समाजवादी पार्टी सरकार के साथ कोऑर्डिनेशन की कमी के कारण यह प्रोजेक्ट शुरू नहीं हो पाया। बाद में, उस समय के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने जेवर के अलावा टूंडला के हिरनगांव और आगरा के एत्मादपुर में प्रोजेक्ट्स के लिए केंद्र सरकार को प्रपोजल दिए।
BJP की केंद्र और राज्य दोनों में सरकार बनने के बाद यह प्रोजेक्ट शुरू हुआ। 2017 के विधानसभा चुनाव में BJP को राज्य में पूरी बहुमत मिलने के बाद, केंद्रीय मंत्री डॉ. महेश शर्मा ने मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी से मुलाकात की, जिसके बाद मुख्यमंत्री ने जेवर एयरपोर्ट की घोषणा की।
जेवर के MLA धीरेंद्र सिंह ने भी जेवर में एयरपोर्ट की मांग उठाई, जिसके बाद राज्य और केंद्र सरकार ने जेवर में दुनिया का चौथा सबसे बड़ा और एशिया का पहला सबसे बड़ा एयरपोर्ट बनाने की मंज़ूरी दी। प्रधानमंत्री ने बिना किसी विवाद के ज़मीन अधिग्रहण के बाद 25 नवंबर, 2001 को इस एयरपोर्ट की नींव रखी, जिससे ढाई दशक का इंतज़ार खत्म हुआ।
नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट जेवर का 24 साल का इतिहास
- 2001 में, राजनाथ सिंह ने जेवर में एयरपोर्ट का प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजा था।
- 2008 में, मायावती ने फिर से केंद्र सरकार को एयरपोर्ट का प्रस्ताव भेजा।
- 2012 में, अखिलेश यादव सरकार ने इस प्रोजेक्ट को टाल दिया।
- 2013 में, राज्य सरकार ने टूंडला के हिरनगांव में एयरपोर्ट का प्रस्ताव रखा।
- 2014 में, राज्य की समाजवादी पार्टी सरकार ने आगरा के एत्मादपुर में एक एयरपोर्ट का प्रस्ताव रखा।
- 2017 में, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार ने जेवर में एयरपोर्ट बनाने की घोषणा की।
- नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने मई 2018 में एयरपोर्ट बनाने के लिए सैद्धांतिक मंज़ूरी दे दी।
- 2019 में, ज्यूरिख इंटरनेशनल को 40 साल के लिए एयरपोर्ट को डेवलप करने और चलाने का कॉन्ट्रैक्ट दिया गया।
- 2020 में, प्रोजेक्ट के लिए जेवर के छह गांवों से 1,239 हेक्टेयर ज़मीन का अधिग्रहण पूरा हुआ।
- नवंबर 2021 में, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट की नींव रखी।
