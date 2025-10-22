30 अक्टूबर को नहीं होगा Noida Airport का उद्घाटन, नई डेट का सबको इंतजार

जागरण संवाददाता, जेवर। जेवर स्थित नोएडा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे के जल्द चालू होने की उम्मीद लगाए लोगों को उड़ानों के लिए अभी थोड़ा और इंतज़ार करना होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 30 अक्टूबर को उद्घाटन की संभावना कम ही लग रही है। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री किंजरापु राममोहन नायडू ने सितंबर में गाजियाबाद में आयोजित एक कार्यक्रम में 30 अक्टूबर को हवाई अड्डे के उद्घाटन की तारीख की घोषणा की थी।

हालाँकि, न तो केंद्र और न ही राज्य सरकारों और न ही नोएडा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा लिमिटेड ने उद्घाटन की तारीख की घोषणा की है। सूत्रों का कहना है कि नई संभावित तारीख नवंबर के पहले या दूसरे सप्ताह या जनवरी में हो सकती है।

नोएडा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे का पहला चरण, जिसमें एक रनवे है, उद्घाटन के लिए तैयार है। 30 अक्टूबर तक शेष सभी कार्य पूरे करने का लक्ष्य रखा गया था। हवाई अड्डे के अधिकांश कार्यों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। पिछले एक महीने से हवाई अड्डे के उद्घाटन को लेकर अटकलें लगाई जा रही थीं।

केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ने हिंडन हवाई अड्डे पर आयोजित एक समारोह में यह घोषणा करके जल्द उद्घाटन की अटकलों को और हवा दे दी कि जेवर हवाई अड्डे से परिचालन 30 अक्टूबर से शुरू होगा। हाल ही में हुई बारिश और अक्टूबर में त्योहारों की छुट्टियों के कारण, हवाई अड्डे के निर्माण कार्य में देरी हुई।

इसके अलावा, नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (DGCA) ने अभी तक नोएडा हवाई अड्डे को हवाई अड्डा लाइसेंस जारी नहीं किया है, जिससे अक्टूबर में हवाई अड्डे का उद्घाटन संभव नहीं है। नवंबर में हो सकता है उद्घाटन निर्माण एजेंसी को हवाई अड्डे पर चल रहे सभी कार्यों को 30 अक्टूबर तक पूरा करने का लक्ष्य दिया गया है। अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार द्वारा हाल ही में हवाई अड्डे के निरीक्षण के दौरान, निर्माण एजेंसियों ने समय पर सभी कार्य पूरे करने का वादा किया था।