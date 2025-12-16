नोएडा एयरपोर्ट के लिए अधिसूचित जमीन पर करा रहे थे अवैध निर्माण, पुलिस ने 28 के खिलाफ दर्ज किया मामला

संवाद सहयोगी, रबूपुरा। एयरपोर्ट विस्तार के लिए अधिसूचित जमीन पर अवैध निर्माण करने पर गांव नगला हुकम सिंह निवासी 28 ग्रामीणों के खिलाफ मामला दर्ज कराया है। आरोपित एयरपोर्ट के द्वितीय चरण के विस्तारीकरण में अधिग्रहण का अवैध लाभ लेने के लिए अवैध निर्माण कार्य कर रहे थे। हल्का लेखपाल ने इसकी शिकायत पुलिस से की थी।

पिछले दिनों गांव नगला हुकम सिंह में चार मंजिला अवैध निर्माण ढह जाने से चार कामगारों की मौत हो गई थी। इसके बाद भी लोग अवैध निर्माण करने से बाज नहीं आ रहे हैं। हुकम सिंह गांव के लेखपाल प्रत्यूष राही पाठक ने मामले की शिकायत पुलिस से की।

लेखपाल का आरोप है कि नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट जेवर द्वितीय चरण के विस्तारीकरण की परियोजना के लिए गांव दयांतपुर, रन्हेरा, कुरेम, करौली बांगर वीरमपुर और मूढ़रह की करीब 1182 हेक्टेयर जमीन के अधिग्रहण की प्रक्रिया चल रही है। इसके लिए सन 2022 में ही अधिसूचना जारी की जा चुकी है। जिसमें साफ तौर पर कहा गया है कि अधिसूचना जारी होने की तिथि के बाद अधिग्रहण प्रक्रिया पूरी होने तक जिलाधिकारी की पूर्व अनुमति के बिना अधिसूचित जमीन को न तो खरीदा बेचा जा सकता है और न ही उसपर कोई नया निर्माण कार्य किया जा सकता है।

भूमि का किसान मुआवजा ले चुके हैं और फिलहाल यह जमीन नागरिक उड्डयन विभाग के नाम दर्ज हो चुकी है, लेकिन दुर्भावना से प्रेरित किसान नागरिक उड्डयन विभाग की भूमि पर अधिग्रहण और पुनर्वास नीति का अनुचित लाभ लेने के उद्देश्य और राज्य सरकार को वित्तीय हानि पहुंचाने के लिए गांव नगला हुकम सिंह के ग्रामीणों द्वारा अवैध रूप से नया निर्माण कार्य किया जा रहा है।

इस संबंध में बार बार नोटिस जारी करने और निर्माण कार्य के लिए मना करने के बावजूद ये लोग मान नहीं रहे हैं। ग्रामीणों द्वारा किए जा रहे अवैध नव निर्माण से जहां एक ओर शासन प्रशासन की छवि धूमिल हो रही है वहीं, इससे अपार राजकीय क्षति पहुंच रही है।

पुलिस ने नगला हुकमसिंह, माजरा ग्राम करौली निवासी बृजेश, नरेंद्र, हरेंद्र, धीरेन्द्र, नरेश, अंकित, सचिन, पुष्पेंद्र, अमर, अवधेश, वीरबहादुर, सचिन, अंकुर, दीपक, नरेंद्र, दीपक, सुंदर, विनोद, मोनू, मनीष, रसफूल, हरवीर, ध्रुव, दीपक, सुधीर, परवीन, मनीष, समयवीर आदि समेत 28 ग्रामीणों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है।

अवैध निर्माण के चलते जान गवां चुके हैं चार कामगार गांव नगला हुकम सिंह में एयरपोर्ट की जमीन पर बीते 19 नवंबर को निर्माणाधीन अवैध चार मंजिला मकान के लेंटर की शटरिंग खोलते समय अचानक मकान ढहने से 12 कामगार मलबे में दब गए थे। बचाव अभियान के तहत छह कामगारों को मलबे से निकाल कर अस्पताल पहुंचाया, जिनमें से जेवर के रहने वाले चार कामगार जीशान, कामिल, शाकिर और नदीम की मौत हो गई थी।