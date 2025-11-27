CM योगी आदित्यनाथ आज करेंगे नोएडा एयरपोर्ट का निरीक्षण, उद्घाटन पर सस्पेंस खत्म होने की उम्मीद
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज नोएडा एयरपोर्ट का निरीक्षण करेंगे, जिससे उद्घाटन की तारीख पर सस्पेंस खत्म होने की उम्मीद है। निरीक्षण के दौरान परियोजना की प्रगति का जायजा लिया जाएगा और आवश्यक दिशा-निर्देश दिए जाएंगे। उद्घाटन की तारीख की घोषणा से क्षेत्र के विकास को गति मिलेगी और रोजगार के अवसर बढ़ेंगे।
जागरण संवाददाता, ग्रेटर नोएडा। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिए बृहस्पतिवार का दिन बेहद अहम है। एयरपोर्ट के निरीक्षण के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इसके उद्घाटन की तिथि तय कर सकते हैं। करीब एक माह में नोएडा एयरपोर्ट का मुख्यमंत्री का यह दूसरा दौरा है। मुख्यमंत्री के कार्यक्रम की तैयारी में बुधवार को अधिकारी दिन भर व्यस्त रहे।
प्राधिकरण से जुड़े किसानों के मुद्दों, घर खरीदारों को फ्लैट पर कब्जा मिलने में देरी को लेकर मुख्यमंत्री से संभावित सवालों के जवाब तलाशने में अधिकारी जुटे रहे। मुख्यमंत्री बृहस्पतिवार दोपहर को हिंडन एयरपोर्ट से हेलीकाप्टर के जरिये नोएडा एयरपोर्ट पहुंचेंगे।
तय समय पर निर्माण नहीं होने से बदली तिथी
नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का निर्माण तय समय में पूरा न होने से उद्घाटन को लेकर कई बार तिथि बदलनी पड़ी है। मुख्यमंत्री ने अक्टूबर में एयरपोर्ट के निरीक्षण के दौरान नवंबर में कार्य पूरा करने के निर्देश देते हुए साफ कर दिया था कि इसके बाद ही उद्घाटन के लिए प्रधानमंत्री से समय मांगा जाएगा।
अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार ने दो बार एयरपोर्ट पर समीक्षा बैठक कर कार्य को जल्द पूरा कराने की जिम्मेदारी संभाली। नागर विमानन सुरक्षा ब्यूरो और महानिदेशालय नागर विमानन की जांच पूरी होने के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बृहस्पतिवार को नोएडा एयरपोर्ट का निरीक्षण बेहद अहम हो गया है।
