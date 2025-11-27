Language
    भारत का सबसे स्मार्ट एयरपोर्ट, नोएडा जेवर में पैसेंजर और कार्गो के लिए अलग-अलग रास्ते; अब नहीं लगेगी ट्रैफिक जाम!

    By Manoj Kumar Sharma Edited By: Rajesh Kumar
    Updated: Thu, 27 Nov 2025 09:10 PM (IST)

    नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट कार्गो के लिए विशेष कॉरिडोर कनेक्टिविटी देने वाला देश का पहला एयरपोर्ट होगा। मुख्यमंत्री और नागरिक उड्डयन मंत्री ने निरीक्षण किया है, जिसके बाद एयरपोर्ट के ऑपरेशन की तैयारी शुरू हो गई है। यमुना प्राधिकरण NHAI के जरिए 8.25 km लंबी सड़क बना रहा है। कार्गो गाड़ियों के लिए जेवर-बुलंदशहर रोड से कनेक्टिविटी दी जाएगी। यमुना एक्सप्रेसवे से कार्गो विलेज तक सीधी कनेक्टिविटी मिलेगी।

    Hero Image

    नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट कार्गो के लिए विशेष कॉरिडोर कनेक्टिविटी देने वाला देश का पहला एयरपोर्ट होगा। फाइल फोटो

    मनोज कुमार शर्मा, जेवर। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का कंस्ट्रक्शन पूरा हो गया है। गुरुवार को मुख्यमंत्री और केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री के इंस्पेक्शन के बाद इसके ऑपरेशनल ऑपरेशन की तैयारी शुरू हो गई है। नोएडा एयरपोर्ट पर यात्रियों और कार्गो दोनों के लिए एक खास अनुभव और सुविधा देने पर खास ध्यान दिया जा रहा है।

    एयरपोर्ट दिल्ली NCR और आसपास के जिलों से आने वाले शिपमेंट के लिए डेडिकेटेड कॉरिडोर कनेक्टिविटी दे रहा है, जो देश के किसी दूसरे एयरपोर्ट पर नहीं है। इसे पूरा करने के लिए, यमुना अथॉरिटी NHAI के ज़रिए 8.25 km लंबी और 30 मीटर चौड़ी सड़क बनाने का इंतजाम कर रही है।

    जब तक यह सड़क पूरी नहीं हो जाती, तब तक गाड़ियों को पुराने जेवर-बुलंदशहर रोड पर किशोरपुर गांव से एयरपोर्ट के कार्गो विलेज में कुछ समय के लिए आने दिया जाएगा। इससे यात्रियों और कार्गो ट्रैफिक को पूरी तरह से अलग किया जा सकेगा।

    यमुना अथॉरिटी ने NHAI को एयरपोर्ट के कार्गो टर्मिनल के उत्तरी और पूर्वी छोर से यमुना एक्सप्रेसवे तक 8.25 km लंबी, चार-लेन, 30 मीटर चौड़ी सड़क बनाने का काम सौंपा है, ताकि नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के कार्गो विलेज को यमुना एक्सप्रेसवे से सीधी कनेक्टिविटी मिल सके। NHAI इस सड़क का कंस्ट्रक्शन तेज़ी से पूरा कर रहा है। इसके जनवरी तक पूरा होने की उम्मीद है।

    हालांकि, इस सड़क के पूरा होने से पहले एयरपोर्ट पर ऑपरेशन शुरू हो जाएगा। जब तक कार्गो विलेज तक ट्रैफिक के लिए अलग कॉरिडोर तैयार नहीं हो जाता, तब तक कार्गो गाड़ियों के लिए जेवर-बुलंदशहर रोड (जो एयरपोर्ट कंस्ट्रक्शन के दौरान किशोरपुर गांव में बंद कर दी गई थी) के ज़रिए कुछ समय के लिए खास कनेक्टिविटी दी जाएगी। 30 मीटर की सड़क पूरी होने के बाद, कार्गो गाड़ियां इसी रास्ते से एयरपोर्ट के कार्गो टर्मिनल तक पहुंचेंगी।

    कार्गो विलेज सीधे यमुना एक्सप्रेसवे से जुड़ेगा

    यमुना एक्सप्रेसवे के ज़रिए नोएडा एयरपोर्ट के कार्गो विलेज तक पहुंचने के लिए सबौता कट से किशोरपुर गांव तक पांच किलोमीटर लंबे पुराने जेवर-बुलंदशहर रोड को चुना गया है। दिल्ली NCR, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, गाजियाबाद और YEIDA एरिया से कार्गो ट्रक बिना किसी रुकावट के सीधे कार्गो टर्मिनल तक पहुंच सकेंगे। ड्राइवरों को पहुंचने में कोई दिक्कत न हो, इसके लिए जल्द ही यमुना एक्सप्रेसवे और जेवर-बुलंदशहर रूट पर साइनेज लगने शुरू हो जाएंगे।

    30 मीटर की सड़क पर काम तेज़ी से चल रहा है और जनवरी तक पूरा हो जाएगा। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर कार्गो विलेज के लिए स्पेशल कॉरिडोर कनेक्टिविटी दी जा रही है, जो अभी तक देश के किसी दूसरे एयरपोर्ट पर नहीं है। कार्गो के लिए अलग से बाहर निकलने का रास्ता दिया गया है।

    शैलेंद्र भाटिया, नोडल ऑफिसर, नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड।