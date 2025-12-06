Language
    नोएडा एयरपोर्ट को नहीं मिला एरोड्रम लाइसेंस, एक बार फिर टला उद्घाटन; CM योगी ने दिए नई तारीख के संकेत

    By Anup Tiwari Edited By: Anup Tiwari
    Updated: Sat, 06 Dec 2025 11:50 PM (IST)

    नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट जेवर का उद्घाटन एरोड्रम लाइसेंस न मिलने के कारण फिलहाल टल गया है। एयरपोर्ट परिसर में चल रही उद्घाटन की तैयारियां रोक दी गई है ...और पढ़ें

    कार्यक्रम रद्द होने की सूचना के बाद कार्यक्रम स्थल से ट्रैकों में वापस सामान ले जाते हुए। जागरण

    जागरण संवाददाता, जेवर। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट जेवर को एयरोड्रम लाइसेंस ना मिल पाने की वजह से फिलहाल उद्घाटन टल गया है। एयरपोर्ट परिसर में चल रही उद्घाटन की तैयारी पर भी पूर्ण विराम लग चुका है। शनिवार को इवेंट मैनेजमेंट कंपनी ने भी जनसभा स्थल पर टेंट तंबू का सामान समेटना शुरू कर दिया।

    एक कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आने वाले दो माह में एयरपोर्ट के संचालन के संकेत दिए हैं।

    नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट को नागर विमानन सुरक्षा ब्यूरो (बीसीएएस) की तरफ से सिक्योरिटी क्लीयरेंस ना मिल पाने की वजह से महानिदेशालय नगर विमान (डीजीसीए) ने अभी तक एयरोड्रम लाइसेंस जारी नहीं किया है। माना जा रहा है कि एयरोड्रम लाइसेंस जारी न होने की वजह से प्रधानमंत्री कार्यालय की तरफ से उद्घाटन की तिथि की घोषणा नहीं हो सकी जिसके चलते एयरपोर्ट के उद्घाटन को टाल दिया गया है।

    10 दिन से चल रही थी तैयारियां

    लगभग पिछले दस दिन से एयरपोर्ट परिसर में उद्घाटन की तैयारी को लेकर जर्मन हैंगर से लेकर मुख्य मंच, कुर्सी और सोफे के अलावा कालीन बिछाने का काम चल रहा था। पुलिस प्रशासन और अन्य सभी विभाग भी प्रधानमंत्री की संभावित जनसभा को देखते हुए तैयारी में जुटी हुए थे।

    लेकिन शुक्रवार शाम से जनसभा की तैयारी को रोक दिया गया और शनिवार से इवेंट मैनेजमेंट कंपनी ने अपना सामान जनसभा स्थल से हटाना शुरू कर दिया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी एक कार्यक्रम में नोएडा एयरपोर्ट का जिक्र करते हुए कहा कि देश की सबसे बड़े एयरपोर्ट का उद्घाटन

    अगले दो माह में होने जा रहा है। इसके बाद तय माना जा रहा है कि जेवर के लोगों को अब नए साल में ही एयरपोर्ट की सौगात मिलेगी। हालांकि आधिकारिक तौर पर ना तो कार्यक्रम की पुष्टि की गई थी ना ही अब अधिकारी कार्यक्रम के रद्द होने की पुष्टि कर रहे हैं