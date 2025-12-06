नोएडा एयरपोर्ट को नहीं मिला एरोड्रम लाइसेंस, एक बार फिर टला उद्घाटन; CM योगी ने दिए नई तारीख के संकेत

जागरण संवाददाता, जेवर। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट जेवर को एयरोड्रम लाइसेंस ना मिल पाने की वजह से फिलहाल उद्घाटन टल गया है। एयरपोर्ट परिसर में चल रही उद्घाटन की तैयारी पर भी पूर्ण विराम लग चुका है। शनिवार को इवेंट मैनेजमेंट कंपनी ने भी जनसभा स्थल पर टेंट तंबू का सामान समेटना शुरू कर दिया।

एक कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आने वाले दो माह में एयरपोर्ट के संचालन के संकेत दिए हैं।

नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट को नागर विमानन सुरक्षा ब्यूरो (बीसीएएस) की तरफ से सिक्योरिटी क्लीयरेंस ना मिल पाने की वजह से महानिदेशालय नगर विमान (डीजीसीए) ने अभी तक एयरोड्रम लाइसेंस जारी नहीं किया है। माना जा रहा है कि एयरोड्रम लाइसेंस जारी न होने की वजह से प्रधानमंत्री कार्यालय की तरफ से उद्घाटन की तिथि की घोषणा नहीं हो सकी जिसके चलते एयरपोर्ट के उद्घाटन को टाल दिया गया है।